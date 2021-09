Sossio e Ursula, è finita. Parla Bennardo: pesante attacco ad Aruta

Fulmine a ciel sereno: Sossio Aruta e Ursula Bennardo non sono più una coppia. Ad annunciarlo è stato l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, lungo la serata di giovedì 16 settembre. La vicenda è parsa ai più alquanto strana poiché fino a poche ore prima la coppia pubblicava via social foto zuccherose e dediche al miele. C’è infatti che ritiene che dietro a tutto ci sia uno scherzo, magari orchestrato da una trasmissione tv (Le Iene? Scherzi a Parte?). Tale tesi, però, è vacillata dopo che la Bennardo ha attaccato Sossio, su Instagram. Nella mattina di venerdì, l’ex dama ha infatti rilasciato le prime esternazioni pubbliche, non tenere, in merito al “game over” reso noto da Aruta.

Sossio ha parlato di decisione presa di comune accordo con Ursula e ha chiesto, al momento, che la sua privacy non venga intaccata. Tanti fan della coppia hanno trovato l’intervento di Aruta poco consono alla situazione. In particolare non hanno visto di buon occhio quel ‘game over’ a caratteri cubitali che in effetti ha provocato un effetto dalle sfumature un poco sensazionaliste in riferimento alla conclusione di un importante rapporto sentimentale. La questione non è piaciuta nemmeno alla Bennardo, che ha confezionato una piccata Stories Instagram, attaccando la modalità d’espressione dell’ex compagno.

L’ex dama, rispondendo a un utente che ha sostenuto che una love story non è un gioco e che quindi non va archiviata con un ‘game over’, ha chiosato: “Purtroppo c’è chi vive giocando anche a costo di ledere la dignità di una famiglia”. Poche parole, ma molto mirate e pesanti. Ursula parla infatti di dignità lesa e di ‘gioco’ fuori contesto. Insomma, una presa di posizione netta.

Resta da capire cosa sia realmente accaduto nelle ultime ore tra Sossio e Ursula. Dai ‘ti amo’ si è passati agli ‘addio’ e alle stoccate. Si fa sempre meno probabile anche la ‘pista scherzo’, ossia la tesi sostenuta da qualcuno in rete che ha creduto che si fosse innanzi a una vicenda fittizia. Le parole della Bennardo sembrano lasciare poco spazio a dubbi. Pare che non ci sia proprio alcun gioco in corso.