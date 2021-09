Brignano ha chiesto in sposa Flora Canto: la reazione dell’ex tronista (foto)

By

La coppia pronta a convolare a nozze: il comico ha chiesto in sposa l’ex tronista

Enrico Brignano gioca con il gossip, ma non con l’amore. Nelle scorse ore il comico è stato protagonista di una ‘giravolta’ sorprendente. Nel corso di mercoledì 15 settembre, al magazine Oggi, ha affermato che mai si sarebbe sposato, con tanto di sottolineatura ‘calcistica: “nemmeno se la Lazio vincesse lo scudetto”. E poi? E poi, a distanza di una manciata di ore dal no secco ai fiori d’arancio, ha fatto la proposta di matrimonio a Flora Canto. Probabilmente le dichiarazioni rilasciate al settimanale diretto da Umberto Brindani sono servite per sviare dall’obiettivo grosso, ossia la proposta nuziale imminente che è stata fatta all’Arena di Verona.

A raccontare il dolce gesto è stata la stessa ex tronista di Uomini e Donne, che su Instagram ha mostrato l’anello che Brignano le ha donato nel chiederle la mano: “Grazie Verona.. la tua magia mi ha regalato la proposta che Giulietta ha sempre desiderato. Sarà Difficile dimenticare questo giorno. TI AMO”. Il post ha generato una miriade di reazioni entusiaste. Tante anche le colleghe della Canto che hanno lasciato un pensiero.

Costanza Caracciolo, Tosca D’Aquino e Alessia Ventura sono state le prime a complimentarsi con Flora ed Enrico su Instagram, seguite a ruota da tantissimi altri fan della coppia.

La proposta è avvenuta sul palco dell’Arena, a sorpresa, durante una delle prime messinscene dello show Un’ora sola vi vorrei. Dopo aver chiesto in sposa la compagna, il comico ha fatto un po’ di spassosa ironia sull’anello infilato al dito di Flora: “Serata fantastica, pubblico stupendo, posto straordinario… io sono stato brillante”.

In particolare Brignano, a un certo punto dello show, ha fatto comparire una scatoletta quadrata, inequivocabile, quella del brillocco. Poi, mentre la musica ne sovrastava le parole, si è avventurato nella proposta nuziale: “Vuoi sposarmi?”. La reazione della Canto è stata piena di commozione: un cenno della testa, naturalmente un sì a cui hanno fatto seguito lacrime di gioia

I più attenti, si sono subito avventurati in paragoni celebri, ricordando che il gesto dell’attore è maturato nella medesima cornice in cui il cantante Fedez ed il comico Angelo Pintus chiesero la mano delle rispettive fidanzate. D’altra parte l’Arena della città scaligera si presta perfettamente a ‘mosse’ romantiche e poetiche.

Da pochi mesi Enrico e Flora sono diventati genitori bis: il 19 luglio 2021 è venuto alla luce Niccolò, dopo la nascita di Martina che oggi ha 4 anni.