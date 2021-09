Balotelli fa subito volare gli stracci: attacco a Signorini, GF Vip e all’ex Fico

Il calciatore, dalla Turchia, dove si è trasferito per iniziare una nuova avventura sportiva, replica in diretta all’ex e attacca il programma

Scoppia subito la polemica attorno al Grande Fratello Vip 6: ad accendere la miccia ci ha pensato Raffaella Fico che si è presentata parlando dell’ex Mario Balotelli riservandogli parole agrodolci. A onor del vero più agro che dolci. E infatti la replica di Super Mario non si è fatta attendere. Ed è arrivata direttamente dalla Turchia, dove si è da poco trasferito per iniziare una nuova avventura calcistica nelle file dell’Adana Demirspor.

Raffaella Fico è stata la terza concorrente ad aver varcato la celebre porta rossa della Casa più spiata d’Italia nel corso della puntata d’esordio in onda lunedì 13 settembre (prima di lei sono entrati Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo). Nella clip di presentazione la showgirl campana ha speso delle parole per l’ex compagno bresciano con il quale ha avuto una figlia, Pia, riconosciuta dopo una spinosa vicenda legale.

“Lui è stato il grande amore – ha raccontato la Fico – e da questo amore è nata nostra figlia. Poi lui si è tirato indietro e io ho lottato per far in modo che mia figlia avesse un padre. Ora è un padre abbastanza premuroso, anche se potrebbe fare molto di più”. Ed è proprio stato quel ‘molto di più’ ad aver fatto rizzare le antenne al pubblico da casa e ad Alfonso Signorini che, come al solito attentissimo alle dinamiche incandescenti da portare in superficie, ha colto subito la palla al balzo. “Raffaella ha già sganciato una bomba”, ha chiosato il direttore di Chi Magazine, riferendosi alle parole indirizzate a Super Mario.

Le esternazioni di Raffaella e di Alfonso Signorini hanno fatto Italia-Turchia in una batter d’occhio, arrivando alle orecchie di Balotelli che è balzato su Instagram, scrivendo una Stories di fuoco, attaccando sia l’ex, sia il conduttore del Grande Fratello Vip, sia, in generale, lo show di Mediaset. “Pure ora che sono in Turchia, lontano da tutto e tutti, dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie. Che pa…e”, ha tuonato il calciatore 31enne dal suo account social.

Anche nella scorsa edizione Balotelli fu protagonista indiretto di alcune puntate del reality di Canale Cinque, in quanto fu tirato in ballo per la relazione avuta con Dayane Mello, modella brasiliana tra le protagoniste del Grande Fratello Vip 5. Con Dayane è poi finito al centro del gossip estivo: la cronaca rosa ha mormorato di un ritorno di fiamma, con tanto di scatti ‘rubati’. I due hanno sempre smentito dichiarandosi amici di vecchia data e nulla più.