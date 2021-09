Raffaella Fico è fidanzata: “Balotelli? Ecco il nostro rapporto oggi”

Nuovo amore per Raffaella Fico. È stata la diretta interessata ad annunciarlo nelle varie interviste pre Grande Fratello Vip (è tra le nuove concorrenti della sesta edizione). La 33enne è felicemente fidanzata e non è interessata a nuove relazioni nella Casa più spiata d’Italia. Al momento il nome del fortunato resta top secret ma la Fico ha lasciato intendere che si tratta di una persona davvero speciale, che ha saputo conquistare il suo cuore. Raffaella si è detta innamorata e appagata in questo periodo della sua vita.

Lo scorso anno Raffaella Fico ha avuto una breve liaison con il giovane imprenditore Giulio Fratini ma dopo qualche mese di passione, vissuto tra la Costiera Amalfitana e la Grecia, la love story si è interrotta. Oggi Fratini è felicemente fidanzato con la conduttrice e cantante Roberta Morise mentre la Fico ha conosciuto un altro uomo che la fa stare bene ma che per ora intende rispettare, proteggendo la sua privacy.

Il rapporto oggi tra Raffaella Fico e Mario Balotelli

In un’intervista a Fanpage Raffaella Fico ci ha tenuto pure a precisare che ha saputo ricostruire un buon rapporto con il suo ex Mario Balotelli. Dopo la rottura non è stato facile per i due tornare ad avere un legame complice e rispettoso – per anni si sono fatti letteralmente la guerra – ma col tempo sono riusciti a riconciliarsi anche se l’amore è finito.

A tal proposito Raffaella Fico ha chiarito:

“Mario è il padre di mia figlia, con lui ho un grande rapporto. È un papà bravissimo e non ho nessun tipo di problema. Se qualche storia uscirà fuori, non ho problemi. Male non fare, paura non avere”

Mentre Raffaella Fico sarà impegnata al Grande Fratello Vip la piccola Pia, che oggi ha 9 anni, resterà con lo zio, il fratello maggiore della showgirl napoletana. Per Mario Balotelli è impossibile occuparsi a tempo pieno della sua primogenita visto che si è trasferito da qualche mese in Turchia per giocare nell’Adana Demirspor Kulübü.

Nonostante la lontananza Raffaela Fico ha assicurato che la figlia Pia è molto contenta di questa nuova avventura della madre e non vede l’ora di seguirla 24su24. La Fico si è detta inoltre pronta a giocare fino in fondo e a non abbandonare la Casa più spiata d’Italia in vista di un prolungamento.