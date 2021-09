Signorini, rivolta di alcuni ex inquilini del GF Vip: attacchi duri e incrociati

Bufera su Alfonso Signorini dopo che nel corso dell’ultimo appuntamento in prima serata del Grande Fratello Vip 6 ha speso parole contro il ‘politically correct’, non richiamando Katia Ricciarelli che ha pronunciato qualche termine non proprio elegante per usare un eufemismo. L’ex di Pippo Baudo si è lasciata sfuggire un “ricchio..e”, un “Froc..o”, e un “paralitiche” ironico innanzi a Manuel Bortuzzo. In molti si aspettavano una netta presa di posizione del conduttore in merito all’atteggiamento tenuto dalla 75enne. E invece? E invece Signorini se l’è presa con il pubblico, invitandolo ad essere meno “bacchettone” e a pensare maggiormente a godersi le dinamiche della Casa più spiata d’Italia piuttosto che andare in cerca di polemiche e caldeggiare squalifiche.

Il discorso di Signorini non è andato giù a molti telespettatori che sui social hanno fatto piovere pesanti critiche. Motivo? Nelle scorse edizioni il giornalista ha adottato un comportamento totalmente differente, spendendosi in poderose ramanzine e arrivando anche, in accordo con gli autori, a squalificare diversi inquilini. Così in tanti lo hanno bollato come “incoerente”. Contro di lui si sono schierati anche alcuni vip cacciati in passato proprio per dei casi simili a quello della Ricciarelli.

Denis Dosio ha scritto un cinguettio al veleno su Twitter, facendo del sarcasmo e ricordando il motivo della sua squalifica. Non è la prima volta che il giovane influencer sostiene di aver ricevuto un trattamento non equo nel corso della sua esperienza al GF Vip.

comunque a saperlo entravo quest’anno, Dio bò#GFvip — Denis Dosio (@realdenisdosio) September 18, 2021

Salvo Veneziano – pure lui già in differenti occasioni si è scagliato contro il direttore di Chi Magazine dopo che lo ha squalificato per le frasi che rivolse a Elisa De Panicis – ha prima divulgato un post su Instagram in cui ha detto di trovare “assurdo” che a essere stati bacchettati siano stati i telespettatori e non la Ricciarelli, poi ha realizzato un video, sul medesimo social, dove ha parlato di “due pesi e due misure”.

Durissimo anche Stefano Bettarini, altro concorrente che fu cacciato dalla Casa più spiata d’Italia. L’ex calciatore ha re-postato tra le sue Stories Instagram i commenti di alcuni utenti che hanno espresso la loro contrarietà a quanto detto da Signorini. Non solo: il toscano ha anche fatto ironia per gli ascolti non entusiasmanti dell’ultima puntata del GF Vip, che è stata quasi doppiata da Tale e Quale Show.

Pure Filippo Nardi, anche lui uno tra gli ‘epurati’ dal GF Vip delle scorse edizioni, ha mostrato di avere ancora il dente avvelenato verso Signorini. Nella fattispecie ha ripreso le parole del giornalista, commentandole con un emoticon che è valsa più di mille parole:

Chi invece non ha proferito parole tenendosi lontano da eventuali polemiche è stato Fausto Leali. Il cantante fu estromesso dal gioco per alcune frasi infelici relative al periodo fascista e nazista.