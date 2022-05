Arcuri sposa, Belen segreta, stop Detto Fatto: le 10 news della settimana

Si è concluso il viaggio de La Pupa e il Secchione targato Barbara d’Urso. A trionfare sono stati Marialaura De Vitis e Edoardo Baietti. La coppia ha battuto al Bagno di Cultura i favoriti Emy Buono e Alessandro De Meo. Terzi classificati Francesco Chiofalo e Valentina Matteucci. I vincitori del programma si sono aggiudicati un montepremi di 20mila euro.

Belen Rodriguez senza filtri a Le Iene: la showgirl argentina ha raccontato che a volte ricorre al piacere intimo “fai da te”, ricordando che è una cosa normale e che non c’è nulla di cui vergognarsi. Teo Mammucari ha provato a buttarla in caciara ma “Belu” ha proseguito con piglio e serietà. Brava!

Detto Fatto, the end! Chiude per sempre il factual di Rai Due. Nell’ultima puntata messa in onda ha spedito un video messaggio in trasmissione anche Caterina Balivo, prima storica conduttrice del programma. Bianca Guaccero non ha retto all’emozione: giù lacrime!

Botte da orbi al Maurizio Costanzo Show; protagonisti, manco a dirlo, Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Il critico d’arte è finito a gambe all’aria, poi, tra ha iniziato con Mughini un bisticcio infarcito delle peggiori parolacce. “Se io vado in un’osteria ci sono alcuni che non sono d’accordo, altri che si picchiano, altri che giocano a briscola, la vita è questa”, ha chiosato Maurizio Costanzo. Amen!

Si sussurra che Stefano De Martino sarà presto promosso da Rai Due a Rai Uno. Stefano Coletta lo vorrebbe ulteriormente valorizzare sulla rete ammiraglia della tv di stato. Quale programma gli sarà cucito addosso?

Eva Henger sta cercando di riprendersi dopo il terribile incidente stradale di cui è rimasta vittima in Ungheria. Nel corso della giornata di giovedì 7 maggio è stata operata al braccio, che ha rischiato di andare in setticemia. Nei prossimi giorni l’attrice dovrebbe essere trasportata in Italia, a Roma, per proseguire le cure.

Massimo Ranieri è rimasto vittima di una brutta caduta durante un concerto a Napoli. Il cantante è scivolato mentre scendeva la scala che porta dal palco alla platea ed è stato ricoverato al Cardarelli. La diagnosi ha evidenziato la rottura di una costola. Il giorno successivo alla caduta è stato dimesso dalla struttura sanitaria. Il suo entourage ha reso noto che, nonostante il forte impatto, Ranieri sta bene e non ha riportato gravi danni.

Continua la love story tra Diletta Leotta e Giacomo Cavalli. I due hanno deciso di non nascondersi più e sono usciti ufficialmente allo scoperto. A pizzicarli, per le strade di Milano, sono stati i paparazzi di Diva e Donna.

Il magazine Gente ha pubblicato le prime foto del pancione di Cristina Chiabotto che sta affrontando la seconda dolce attesa, dopo quella che ha reso possibile la nascita della sua primogenita Luce Maria. Gli scatti hanno mostrato le rotondità dell’ex Miss Italia che dovrebbe essere al quinto/sesto mese di gravidanza.

Manuela Arcuri sposerà di Giovanni Di Gianfrancesco: la coppia convolerà a nozze il 22 luglio.