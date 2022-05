Sgarbi e Mughini, ora parla Costanzo: la teoria dell’osteria e della briscola

Le immagini dello scontro tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi, consumatosi durante il Maurizio Costanzo Show, sono ormai tristemente note. A due giorni di distanza dalla puntata, andata in onda in seconda serata mercoledì 4 maggio, arriva ora la replica del “padrone di casa”. Ospite della trasmissione radiofonica Facciamo Finta Che, il conduttore ha espresso il proprio parere in merito alla rissa tra il critico d’arte più vulcanico del piccolo schermo e il giornalista.

Il tutto ha avuto origine durante uno scambio di opinioni su Putin. Ad introdurre il discorso ci ha pensato lo stesso Costanzo, il quale, rivolgendosi ad Albano, ha domandato quante volte avesse cantato per lui. L’artista di Cellino San Marco ha tuttavia precisato di non essere legato allo “Zar” da rapporti di amicizia, definendolo piuttosto un appassionato dell’Italia.

La piega del discorso non ha però incontrato le simpatie di Mughini, a cui ha fatto seguito la piccata replica di Vittorio Sgarbi. Neppure gli interventi di Paolo Bonolis, Giuseppe Cruciani e dello stesso artista di Felicità sono serviti a placare gli animi. Il tutto è sfociato in uno scontro in cui si è giunti persino alle mani (Mughini e Sgarbi già in altre occasioni non se le sono mandate a dire).

Ai microfoni di Carlotta Quadri, Costanzo ha riportato la sua versione dei fatti. Chi si aspettava una critica feroce, potrebbe però rimanere deluso dalla piega che l’intervento del marito di Maria De Filippi ha assunto. “C’era un clima nobile da osteria; è la vita“, ha detto durante la sua ospitata a Facciamo Finta Che. “Se io vado in un’osteria ci sono alcuni che non sono d’accordo, altri che si picchiano, altri che giocano a briscola, la vita è questa“, ha chiosato Maurizio.

Sulla questione è intervenuto anche l’influencer e conduttore Tommaso Zorzi, presenza fissa nella trasmissione radiofonica. Dal canto suo, il vincitore del GF Vip 5, che da stasera debutterà al fianco di Stefania Orlando con il nuovo game show Questa è casa mia, ha espresso posizioni non lontane da quelle di Costanzo.

“E chi siamo noi per censurarli? Poi uno o si autocensura oppure si assume la responsabilità di quello che fa“, ha precisato il 26enne. “Oppure vi assumete voi la responsabilità di non guardarlo“, ha concluso sempre Costanzo, al timone dello storico talk del Biscione da oltre 40 anni. Insomma, per “il padrone di casa” la soluzione è semplice e alla portata di tutti: basta cambiare canale se lo s ritiene opportuno.