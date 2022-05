Cristina Chiabotto, gravidanza in stato avanzato: le prime foto del pancione

La conduttrice ed ex Miss Italia è incinta per la seconda volta: arrivano le prime immagini delle sue dolci rotondità

Cristina Chiabotto, 35 anni, e suo marito Marco Roscio saranno presto genitori bis. L’ex Miss Italia, a Pasquetta, ha confermato ciò che il gossip nostrano mormorava da settimane, vale a dire che è incinta: il 7 maggio 2021 nasceva la sua primogenita Luce Maria, tra qualche mese sarà il momento di un secondo lieto evento. A proposito, quanto manca al parto? Cristina, oltre ad aver annunciato la gravidanza, non divulgato altri dettagli, né a che mese è la gestazione né il sesso del bebè. Ci ha pensato il magazine Gente a dire qualcosa in più sulla questione, pubblicando le prime immagini in esclusiva delle rotondità della conduttrice.

Il settimanale, nell’ultimo numero in edicola, ha pubblicato degli scatti in cui la Chiabotto è stata immortalata a Santa Maria Ligure, in costume. Nella località vacanziera genovese la coppia ha una casa dove spesso si ritira per rilassarsi e godersi il paesaggio marittimo. Dalle istantanee divulgate dal magazine Gente, a spiccare è il ventre pronunciato di Cristina, che fa ipotizzare che la gravidanza sia in stato avanzato. Potrebbe essere al quinto o al sesto mese.

Senza dubbio Cristina e Marco Roscio già conoscono anche il sesso del bebè, ma per ora preferiscono non rivelarlo, seguendo lo stesso canovaccio della prima gravidanza: l’ex Miss Italia rese noto di aspettare una bimba soltanto a fine gestazione, cosa che probabilmente farà anche questa volta.

Cristina Chiabotto e quella voglia di tornare a lavorare in tv

La conduttrice manca sul piccolo schermo dal 2018. In questi tre anni si è dedicata ampiamente alla propria vita privata. Dopo aver conosciuto l’imprenditore Marco Roscio (lei era reduce dalla rottura con l’attore Fabio Fulco al quale è stata legata parecchi anni), si è sposata nel 2019. Due anni dopo ha accolto Luce Maria ed a breve potrà abbracciare un altro frutto d’amore.

Prima della seconda gravidanza ha fatto sapere di nutrire il desiderio di poter tornare presto a lavorare in tv. Ora le priorità sono altre, ma la voglia di riprendere il percorso professionale non si è spenta.