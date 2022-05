Massimo Ranieri, come sta dopo la caduta a Napoli: il bollettino medico

Solo tanta paura e una costola fratturata per Massimo Ranieri. Il cantante, 71 anni, è caduto durante il suo ultimo spettacolo al Teatro Diana di Napoli. L’artista è scivolato mentre scendeva la scala che porta dal palco alla platea, poco dopo l’inizio del suo concerto. Ranieri stava cantando il terzo pezzo in scaletta, uno dei suoi successi, Vent’anni, canzone uscita nel 1970. Ha battuto la schiena ed è rimasto a lungo a terra. È stato soccorso dagli operatori del 118 e portato al Cardarelli dove è stato sotto osservazione tutta la notte. Notte passata in maniera tranquilla nonostante il dolore.

Oggi Massimo Ranieri è sveglio e cosciente, stabile emodinamicamente, con respiro spontaneo valido. È quanto si legge sul bollettino medico diffuso dalla struttura ospedaliera napoletana. Gli esami effettuati da chi di dovere hanno evidenziato la presenza di una frattura costale alla settima costa di destra, dolore discretamente controllato con antinfiammatori. Per il momento non sono evidenti altri tipi di lesioni.

La dichiarazione dello staff di Ranieri

Su Instagram lo staff di Massimo Ranieri ha invece precisato:

“Sta bene, non è stato un malore e non ha un trauma cranico, solo una costola fratturata. Tornerà dal suo amato pubblico al più presto”

Parole che hanno tranquillizzato i numerosi fan dell’artista, in apprensione per Ranieri non appena si è diffusa la notizia della caduta, con molti che hanno subito pensato al peggio. Per fortuna nessun malore o trauma cranico: solo una brutta caduta per Massimo che ha portato ad una costola fratturata.

La comunicazione del Teatro Diana

Al contrario il Teatro Diana ha comunicato che a seguito dell’infortunio di Massimo Ranieri le repliche dello spettacolo Sogno o son desto sono state provvisoriamente sospese. Al momento non è chiaro se il diretto interessato salterà anche le prossime tappe del suo tour o se riuscirà ad andare avanti con il proprio lavoro.

Il 25 maggio, ad esempio, Massimo Ranieri è atteso a Parma, mentre il 27 a Cesena. Il suo show era in programma fino alla fine del mese, tra Roma, Sanremo, Livorno e Terni. In merito nessuna comunicazione ufficiale è arrivata da parte dei suoi collaboratori che, molto probabilmente, sono in attesa di avere qualche notizia in più dai medici prima di prendere una decisione definitiva.