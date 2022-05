Massimo Ranieri in ospedale: brutta caduta dal palco a Napoli, come sta

By

Paura per il noto cantante napoletano, che è stato protagonista di un incidente serio a Napoli e ora si trova ricoverato al Cardarelli

Massimo Ranieri è caduto dal palco a Napoli e i soccorsi l’hanno subito trasportato in ospedale. Un incidente serio avvenuto oggi, nel corso dello spettacolo al Teatro Diana. Attualmente, il cantante 71enne si troverebbe ricoverato nella struttura ospedaliera Cardarelli di Napoli. Al momento, non sono chiare le dinamiche dell’incidente. Sicuramente nelle prossime ore verranno rese note le sue effettive condizioni di salute. Sono diverse le ipotesi del momento. Si pensa che abbia perso l’equilibrio mentre si stava esibendo. Potrebbe esserci stata una certa disattenzione da parte sua, che l’avrebbe portato a cadere dal palco.

Potrebbe aver calcolato male lo spazio di fronte a sé, ritrovandosi a terra. Ciò che è certo è che Massimo Ranieri è caduto dal palco del Teatro Diana di Napoli, durante lo spettacolo musicale Sogno o son desto. Il famoso cantante napoletano potrebbe aver accusato un malore. La causa della sua rovinosa caduta, come già detto, restano attualmente ignote. Non appena è avvenuto l’incidente, la direzione del teatro ha chiamato il personale del 118, che è intervenuto e l’ha trasportato in ospedale.

L’incidente di Ranieri pare sia avvenuto circa un quarto d’ora dopo l’inizio dello spettacolo. Ovviamente, come si può immaginare, gli spettatori si sono spaventati quando hanno visto il famoso cantante cadere improvvisamente dal palco. All’inizio, infatti, sembra che nessuno riuscisse a comprendere l’accaduto. La direzione del Teatro Diana ha dovuto permettere ai soccorsi – la postazione Loreto Crispi – di agire come necessario, allontanando tutti i presenti dalla sala, intorno alle ore 21.24.

Naturalmente, lo spettacolo è stato annullato. Secondo quanto fa sapere NapoliToday, Ranieri ha un trauma cranico! Pertanto, è attualmente sotto controllo nell’ospedale Cardarelli di Napoli. Qui stanno sottoponendo il cantante napoletano a tutti gli accertamenti del caso. Stando a ciò che si legge su Fanpage.it, l’artista avrebbe battuto la testa, ma sarebbe rimasto cosciente fino all’arrivo dell’ambulanza.

Ora non resta che attendere per scoprire come sta Massimo Ranieri dopo questa caduta dal palco del Teatro di Napoli. Sicuramente, nella giornata di domani, ci saranno delle notizie al riguardo, sperando ovviamente che siano buone.