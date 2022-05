Belen, viva la sincerità alle Iene: “Sì, pratico autoerotismo: quando e come”

Belen, viva la sincerità e abbasso i tabù. A Le Iene, la Rodriguez ha fatto delle confidenze circa il suo rapporto con la sfera prettamente intima. Una confessione arrivata dopo un simpatico e curioso servizio con protagoniste le coppie formate da Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Ai quattro innamorati sono state poste una serie di domante sulla loro vita di letto. Sono emerse diverse chicche a cui si è aggiunta quella raccontata dalla showgirl argentina, incalzata dal collega Teo Mammucari, sempre vispo e attento nel cogliere situazioni potenzialmente interessanti.

“Dopo una pandemia e con una guerra in corso, abbiamo tutti il bisogno di rilassarsi e ognuno ha il suo metodo”, ha dichiarato la modella sudamericana. Mammucari ha subito preso la palla al balzo, stuzzicando la collega: “Cosa fai quando torni a casa da sola dopo aver lavorato? Dai, dopo che sei ti fatta una canna…”. Una battuta che è stata prontamente smentita dalla conduttrice che però ha rivelato qualcosa di più interessante: “No, le canne non me le faccio. Però posso dire quello che faccio o siamo in fascia protetta?”. Ed è qui che sono giunte le confidenze intime relative all’autoerotismo.

“Io ogni tanto faccio dell’autoerotismo, anche le donne lo fanno. Non c’è niente di male, finalmente si può dire in televisione”, ha spiegato in modo candido Belen. Mammucari ha di nuovo sfoderato la sua proverbiale ironia. “Non ci credono a casa, fagli vedere…”, ha stuzzicato. La Rodriguez ha però voluto continuare seriamente il discorso, senza buttarla in caciara. “Non solo le donne fanno autoerotismo, ma lo fanno magari anche guardando un film per adulti… come voi maschietti”, ha concluso la showgirl.

Belen si merita un plauso per due ragioni: per aver parlato di un tema che troppo spesso in Italia è ancora un tabù e per non essere caduta nella tentazione di risolvere la questione con una frivola battuta, che avrebbe per l’ennesima volta messo dato un tono irrisorio a un argomento che invece ha bisogno di tutto tranne che di essere ridicolizzato.

Le Iene, lo scherzo alla madre di Belen: Teo Mammucari manda in tilt Veronica Cozzani

Nel corso della puntata de Le Iene di mercoledì 4 maggio, c’è stato anche uno spassoso scherzo architettato da Teo Mammucari alla madre di Belen, la signora Veronica Cozzani. Il conduttore l’ha agganciata telefonicamente, mandandola in tilt. In particolare, l’istrione romano è tornato, come ai tempi di Libero, a fare delle ‘super caz…le’, tirando i malcapitati alla cornetta. Stavolta è toccato alla mamma di Belen, la quale ha seguito tutta la burla sghignazzando al fianco del collega,