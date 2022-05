Le Iene, Mammucari manda in tilt la madre di Belen: la chiamata in diretta

Teo Mammucari è tornato a vestire i panni del mattatore degli scherzi telefonici (epici quelli che fece quando era alla guida di Libero): nel corso della puntata de Le Iene di mercoledì 4 maggio 2022, a finire sotto le sue grinfie, è stata Veronica Cozzani, la madre di Belen Rodriguez, partner professionale dello stesso Mammucari nello show di Italia Uno. Il conduttore ha sfoderato uno dei suoi repertori più noti, architettando un discorso in cui ha alternato frasi di senso compiuto a frasi senza né capo né coda, alimentate da parole inventate e da volute storpiature.

“Sono Corradi, da Mediaset. Lei è Veronica Cozzani?”. Così ha esordito Mammucari dopo aver agganciato al telefono la madre di Belen, che, durante lo scherzo, ha sghignazzato tutto il tempo al fianco del collega. Il mattatore ha quindi proseguito, iniziando a dire una serie di frasi senza senso: “Abbiamo creato nel gruppo Mediaset… gneo…”. “Io non capisco niente di quello che tu dici”, ha sottolineato Veronica. Teo è partito con un’altra serie di parole sconclusionate: “Sto dicendo che per il programma dell’Isola, lei può mettere un rullo…”. “Un rullo? Non capisco… Chiami mia figlia che è meglio”, la replica della donna argentina, sempre più disorientata.

“Il rullo sarebbe Ngiani interno”, altra dichiarazione no sense di Mammucari e altra risposta stranita della signora Cozzani: “Ngiani? Io non capisco perché non parlo bene italiano”. “Le parlo spagnolo allora”, ha incalzato Teo, pronunciando altri termini strampalati. E infatti Veronica lo ha subito fermato: “Tu non sai parlare lo spagnolo. Ascolti, chiami Belen…”. “Lei mi sta offendendo”, la controreplica del conduttore, che si è finto adirato per la risposta ricevuta. Dunque ecco la conclusione dello scherzo: “Belen è qui”.

“Sai cosa vuol dire mamma? Che tu non guardi Le Iene”, ha evidenziato con dolce ironia la showgirl sudamericana, con Veronica che ha sorriso. “Nella tv italiana c’è stata Belen, la sorella, il fratello, il papà. Io ho lanciato la mamma”, ha chiosato simpaticamente Mammucari, riferendosi alla recente partecipazione di Gustavo Rodriguez all’Isola dei Famosi. Giù il sipario e scherzo concluso.

Belen Rodriguez e mamma Veronica Cozzani, un legame viscerale: la famiglia d’origine prima di tutto

Belen e la madre hanno un rapporto viscerale. Lo stesso discorso vale per tutti i membri della famiglia Rodriguez, i quali hanno, in varie interviste e in più occasioni, sottolineato che prima di ogni cosa viene il supporto e il benessere dei congiunti più stretti. Visti questi rapporti di profondo attaccamento, non è raro che il gossip nostrano descriva i Rodriguez come un “Clan”, sottintendendo appunto che la ‘family’ è granitica e unitissima. Mamma Veronica, papà Gustavo, Cecilia, Jeremias e Belen abitano tutti a Milano