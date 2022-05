De Martino e Belen, le foto (rubate) non mentono: così tornano ad amarsi

Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non è un gioco. Per l’ennesima volta i due si sono ritrovati coinvolti e trasportati dai sentimenti che provano l’uno per l’altro. Non è la prima volta infatti che si parla di ritorno di fiamma: da quando si sono conosciuti ci sono stati già tira e molla. Sarà la volta definitiva? Quando si sono lasciati l’ultima volta, il gossip ha azzardato come motivo la voglia di Belen di avere un altro figlio e il no di De Martino. Il conduttore e giudice del Serale di Amici, sempre secondo queste indiscrezioni, pare non fosse pronto per un secondogenito e per questo si sarebbero lasciati.

Belen ha esaudito questo sogno con la nascita di Luna Marì, figlia di Antonino Spinalbese. Tra Belen e Antonino è finita subito dopo la nascita della bambina e nel frattempo è rispuntato Stefano nella sua vita. Lei ha parlato subito di ritorno di fiamma e di sentimenti ritrovati, lui invece no. De Martino infatti ha dichiarato di incontrare la sua ex moglie solo da genitori: insomma, che alla base dei loro incontri c’era solo Santiago. Aveva scelto di andarci con i piedi di piombo, era un modo per non rispondere direttamente alla domanda oppure ci credeva davvero?

Qualsiasi sia stato il motivo, ormai non può più negare. Il weekend insieme in barca di Belen e Stefano è l’ennesima prova che non ha più senso nascondersi. Il settimanale Chi nell’ultimo numero in edicola ha pubblicato le foto di Belen e Stefano in barca insieme. Erano già trapelate immagini in cui erano a pranzo insieme, con il meraviglioso mare campano a fare da sfondo. Un bellissimo sfondo. Adesso sono tornati entrambi ai loro impegni: lei a Milano per Le Iene, lui a Roma per Amici di Maria De Filippi.

Le foto di Stefano e Belen insieme a Capri però sembrano ritrarre due persone che non sono solo due genitori. C’è confidenza fra loro, complicità e intimità: ormai non c’è più bisogno di una conferma. Eppure c’è ancora una scappatoia a disposizione di Stefano per evitare il gossip. Potrebbe sempre dire di aver offerto qualche giorno di relax a Belen sulla sua barca in segno di amicizia, no? Ma c’è chi sarebbe disposto a credere a questa versione? D’altronde nelle foto non ci sono baci…