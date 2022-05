Belen e Stefano, Napoli è dolce: la coppia si nasconde, ma non serve più

“Ci vediamo, come molti genitori separati, per il bene di nostro figlio Santiago”. Si pronunciava così Stefano De Martino qualche mese fa, dopo essere stato paparazzato in aeroporto assieme a Belen Rodriguez, fresca di rottura con Antonino Spinalbese. In pochi avevano creduto alle parole del conduttore campano che, invano, aveva provato a minimizzare il fatto che con la showgirl stava rinascendo qualcosa di importante. Il tempo ha fatto tutto il resto: ‘Belu’ e Stefano hanno continuato a frequentarsi assiduamente, come testimoniato da parecchi avvistamenti. Avvistamenti effettuati ora in quei di Milano, ora in quei di Brescia, in un resort extra lusso, l’Albereta, nido d’amore in cui spesso si rifugiano per staccare dal tram tram meneghino.

Ormai sia Belen sia De Martino non smentiscono più il ritorno di fiamma (anche perché smentire una situazione vera e reale non è consigliato). Eppure continuano a nascondersi. Viene da dire che non serve più perché ormai è tutto chiaro: gli ex coniugi non sono più ex, la passione ha di nuovo preso quota. Ulteriore conferma in tal senso è giunta nelle scorse ore: l’argentina e il giudice di Amici si sono concessi una gita romantica a Napoli, tra mare e buona cucina.

Prima si sono avventurati in una escursione in barca, poi si sono rifugiati al Rosiello, uno sfizioso ristorante di Posillipo. Nessuna foto di coppia divulgata sui social, ma delle “pizzicate” inequivocabili hanno provveduto a svelare gli spostamenti dei due piccioncini.

Belen e Stefano in love a Napoli, i figli a casa con i nonni

E Santiago e Luna Marì (la figlia avuta dalla Rodriguez con Spinalbese)? Dei piccoli se ne stanno prendendo cura i nonni materni, Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, il quale ha da poco concluso la sua esperienza all’Isola dei Famosi (al reality ha partecipato assieme al figlio Jeremias, anche lui già eliminato dal gioco). Nonni e nipoti si trovano a Milano mentre papà Stefano e mamma Belen stanno vivendo momenti dall’alto tasso di dolcezza in quei di Napoli; momenti che senza dubbio risulteranno utili a consolidare la reunion sentimentale. L’argentina e l’ex allievo di Amici hanno intrecciato nuovamente le loro trame d’amore, buona fortuna!