Antonino Spinalbese e la fede al dito: si è fidanzato? Parla l’ex di Belen

Antonino Spinalbese, superata la rottura con Belen Rodriguez e metabolizzata la notizia della malattia auto immune che lo ha colpito al pancreas, oggi è felice e sereno. Lo ha affermato lui stesso, nel corso di un’intervista rilasciata a Trends & Celebrities, programma radiofonico di Rtl 102.5 condotto dal giornalista Francesco Fredella. Diversi gli aneddoti curiosi raccontati dall’imprenditore spezzino. Da giorni lo si vede con indosso una fede al dito. C’è stato per caso un fidanzamento sfuggito a tutti? Assolutamente no. L’anello non è che una testimonianza d’amore nei confronti di Luna Marì, la figlia che ha avuto dalla modella argentina lo scorso luglio.

Antonino Spinalbese: la fede al dito per la figlia e i progetti futuri tra imprenditoria e, forse, la tv

“La fede al dito? C’è inciso il nome di mia figlia, è un regalo che mi hanno fatto e ho apprezzato molto”, ha spiegato Spinalbese che ha poi rivolto frasi zuccherose e piene d’amore per la piccola Luna Marì: “Io ho una sposa, che è mia figlia, tutte le altre saranno amanti”. Fredella ha chiesto al giovane quale augurio riserva alla piccola per un futuro roseo e felice. “Ho smesso di pensarci per non crearmi preoccupazioni. Però io la vorrei col sorriso sempre, da mattina a sera, non mi importa cosa la possa far sorridere, basta che sia felice”, ha sottolineato.

Per la piccola è stato costretto a fare delle rinunce e dei sacrifici. Tuttavia Antonino ha tenuto a ribadire che quando si ama una figlia non si dovrebbe parlare in questi termini: “Ho fatto rinunce d’amore per mia figlia, ma non mi pesano. Se ami, non sono rinunce”. E la sua carriera? In quale campo mira ad eccellere? Nel futuro cosa c’è? Tv, spettacolo, imprenditoria? Spinalbese per il momento si sta concentrando su diversi progetti imprenditoriali, ma non esclude un impegno sul piccolo schermo in futuro.

“Vediamo come va, faccio un passo alla volta per capire cosa mi rende più felice. Oggi lo sono, l’imprenditoria mi rende felice. Però non voglio esagerare, voglio avere tempo per mia figlia. Per quel che riguarda la tv, vediamo: se ci sarà qualcosa che mi piace valuterò”.

Antonino Spinalbese, nessuna fidanzata in vista: “Sono sposato, ma con mia figlia”

Sul capitolo sentimentale ha ribadito che in questo momento nella sua vita non c’è alcuna lei. “Io sono impegnato, anzi sposato con mia figlia”, ha rimarcato. Nessuna parola su Belen Rodriguez. Da quando si sono lasciati sia Antonino sia la showgirl hanno mantenuto un profilo basso, senza mai attaccarsi e senza nemmeno mai svelare le cause che hanno portato all’addio.

Belen, però, qualcosina l’ha detto, a Le Iene, quando ha parlato dei suoi ex. Allo spezzino ha riservato parole affettuose, descrivendolo come una persona onesta e corretta. Insomma, la passione è svanita in fretta ma il rispetto è rimasto. La rottura sembra che si sia consumata per incompatibilità caratteriali e non per presunti tradimenti, come qualcuno ha sussurrato.