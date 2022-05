Sempre più roseo il futuro lavorativo di Stefano De Martino. L’addio a Made in Sud non ha in alcun modo penalizzato la carriera del simpatico 32enne. Il marito di Belen Rodriguez è tornato ad Amici di Maria De Filippi, nelle vesti di giurato, e a breve riprenderà il suo ruolo di conduttore.

Il ritorno di Stefano in Rai

Stando ad un’indiscrezione riportata dal settimanale Diva e Donna Stefano De Martino sta lavorando insieme a Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, ad un progetto importante in prima serata. Si parla insistentemente di un one man show, dove lo scugnizzo di Torre Annunziata può mettere in mostra tutto il proprio talento.

Qualche giorno fa Coletta ha postato su Instagram uno scatto proprio con l’ex ballerino campano. “Work in progress”, recitava la didascalia che prova dunque che qualcosa bolle in pentola tra De Martino e la Rai. L’azienda ha sempre apprezzato molto le capacità di Stefano, indubbiamente uno dei giovani conduttori più talentuosi in Italia.

Secondo quanto si legge sulla rivista edita da Cairo Editore Belen Rodriguez sarebbe al settimo cielo per questa nuova opportunità professionale del marito. La soubrette argentina ha sempre creduto molto in Stefano De Martino e oggi è orgogliosa dei tanti traguardi raggiunti.

Belen e Stefano sono tornati insieme

Proprio per preservare i propri successi professionali – Belen Rodriguez ha ottenuto la conduzione de Le Iene – la showgirl e Stefano De Martino stanno vivendo nel massimo riserbo il loro ennesimo ritorno di fiamma.

Dopo la nascita di Luna Marì e l’addio ad Antonino Spinalbese Belù si è riavvicinata a De Martino, con il quale ha sempre avuto un legame speciale e unico. La coppia è rimasta in contatto per il bene del loro bambino, Santiago, che oggi ha nove anni.

Un po’ per scaramanzia, un po’ per proteggere la loro famiglia Belen e Stefano hanno deciso di non rilasciare troppe dichiarazioni pubbliche sul loro riavvicinamento, che per il momento procede a gonfie vele. I due non sono ancora tornati a vivere insieme ma sono stati pizzicati in teneri atteggiamenti al largo di Capri.