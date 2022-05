Marialaura De Vitis e Edoardo Baietti hanno vinto La Pupa e il Secchione 2022. La coppia ha avuto la meglio in diverse sfide nel corso della finale e al termine della serata ha battuto al Bagno di Cultura i favoriti Emy Buono e Alessandro De Meo. Terzi classificati Francesco Chiofalo, alias Lenticchio, e Valentina Matteucci. I vincitori del programma si sono aggiudicati un montepremi di 20mila euro.

La coppia formata da Marialaura De Vitis e Edoardo Baietti si è formata nelle ultime puntate del reality show condotto da Barbara d’Urso. L’ex fidanzata di Paolo Brosio ha iniziato il suo percorso con Gianmarco Onestini ma ad un certo punto della gara il fratello di Luca ha preferito abbandonare la De Vitis per fare coppia con Mila Suarez (con la quale pare sia nata una relazione amorosa).

Dopo una settimana da pupa insidiosa Marialaura è arrivata tra le braccia di Edoardo. Anche la strada di Baietti è stata piuttosto tortuosa nel programma di Italia Uno. Il secchione era stato assegnato a Paola Caruso ma a causa dei problemi di salute della soubrette calabrese è stato costretto ad entrare in gioco più tardi rispetto agli altri partecipanti. Successivamente la Caruso è stata squalificata, dopo solo sette giorni di permanenza nella villa, per aggressione ai danni della Suarez.

Chi è Edoardo Baietti

Classe 1995, Edoardo Baietti è nato e cresciuto a Piacenza. Sta per prendere la sua quarta laurea: attualmente lavora come docente universitario e giornalista. È single. La Pupa e il Secchione 2022 non è stata la sua prima esperienza in televisione: in passato ha partecipato a Quelli dell’intervallo su Disney Channel.

Chi è Marialaura De Vitis

Marialaura De Vitis ha 24 anni ed è laureata in Scienze della Comunicazione. È una modella e influencer. È diventata popolare grazie alla sua storia d’amore con Paolo Brosio, che ha fatto scalpore per la grossa differenza d’età. Spesso opinionista del salotto di Barbara d’Urso, Marialaura è apparsa pure a Ciao Darwin e Appuntamento a prima vista. A breve dovrebbe sbarcare all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi in qualità di naufraga.