A La Pupa e il Secchione 2022, condotto per la prima volta da Barbara d’Urso, sarebbe nato un amore. Quello tra Mila Suarez e Gianmarco Onestini, che dopo la fine del programma di Mediaset si starebbero godendo un viaggio di coppia. A lanciare l’indiscrezione la blogger ed esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso su Instagram lo scatto in vacanza della modella marocchina insieme al fratello minore di Luca.

Dopo la fine de La Pupa e il Secchione – che andrà in onda su Italia Uno martedì 3 maggio – Mila Suarez e Gianmarco Onestini sarebbero volati in Egitto, a Sharm el Sheik, per riprendersi dalle fatiche del programma e conoscersi meglio. I due in realtà avevano avuto già qualche contatto prima dell’inizio della trasmissione ma nella villa hanno avuto modo di approfondire il loro feeling.

Per conoscere meglio Mila Suarez Gianmarco Onestini ha detto addio alla pupa che inizialmente gli era stata assegnata dalla produzione: Marialaura De Vitis, l’ex fidanzata di Paolo Brosio. La giovane, che non ha mai nascosto un certo interesse per Onestini, non l’ha presa bene ma poi ha fatto un passo indietro per rispetto della nuova coppia.

A La Pupa e il Secchione Mila Suarez e Gianmarco Onestini si sono scambiati più di un bacio e ora sembra che lontano dalle telecamere la loro liaison abbia spiccato il volo. Nell’immagine condivisa da Deianira si vedono i due in spiaggia che parlano fitto fitto. Passione, complicità e sintonia sembrano gli ingredienti di questa relazione. Sarà grande amore?

Sia Mila Suarez sia Gianmarco Onestini non sono stati molto fortunati in amore: entrambi hanno alle spalle diverse delusioni. Quella più grande per la pupa resta Alex Belli: l’attore di Centovetrine ha amato per circa un anno la Suarez, fino a quando non l’ha tradita con l’attuale compagna Delia Duran.

Il secchione Gianmarco ha invece vissuto una tormentata storia con l’attrice spagnola Adara Molinero, incontrata nella versione iberica del Grande Fratello nel 2019. Oggi i due ex fidanzati non hanno mantenuto alcun rapporto e sono più distanti che mai.