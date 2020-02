Mila Suarez svela cosa è successo con Zequila dopo il bacio in macchina

Mila Suarez e Zequila sono stati insieme? Le parole della modella a Pomeriggio 5

Mila Suarez è intervenuta a Pomeriggio 5 per parlare del suo flirt con Antonio Zequila. Prima dell’inizio del Grande Fratello Vip Er Mutanda e l’ex fidanzata di Alex Belli sono stati paparazzati mentre si baciavano in macchina. Uno slancio di passione che poi è stato interrotto visti gli imminenti impegni televisivi dell’attore campano. Nel salotto di Barbara d’Urso Mila ha raccontato di aver conosciuto Antonio ad una cena, grazie ad alcuni amici in comune. La simpatia e verve di Zequila ha immediatamente conquistato la marocchina, che ha ceduto alla sua corte. A fine serata il gieffino ha accompagnato Mila a casa e subito dopo c’è stato un bacio tra i due.

Antonio Zequila ha corteggiato Mila Suarez prima del Grande Fratello Vip

“Dopo il bacio non è successo niente. Ci siamo sentiti spesso al telefono perché poi io sono partita per Dubai. Lui voleva raggiungermi lì ma mi ospitava un’amica”, ha confidato Mila Suarez a Pomeriggio 5. “Sto seguendo Zequila al Grande Fratello Vip ma dopo quelle ospitate con tutte quelle donne mi è calato un po’”, ha aggiunto la giovane, che è stata protagonista del Grande Fratello di Barbara d’Urso lo scorso anno.

Mila Suarez assicura che non c’è stato nulla di organizzato con Zequila

A Pomeriggio 5 Mila Suarez ne ha approfittato per garantire che la paparazzata con Antonio Zequila non è stata organizzata come insinuato da qualche ospite di Barbara d’Urso. Il tutto è avvenuto molto spontaneamente e a quanto pare non è detto che ci sarà un prosieguo di questa storia quando si spegneranno i riflettori del Grande Fratello Vip.