Antonio Zequila: flirt con Mila Suarez prima del Grande Fratello Vip

Antonio Zequila e Mila Suarez beccati insieme prima del Grande Fratello Vip

Antonio Zequila beccato in compagnia di Mila Suarez, la modella marocchina ex di Alex Belli. La liaison tra i due risale a prima dell’ingresso di Er Mutanda al Grande Fratello Vip ma le foto dei due insieme sono arrivate solo ora alla redazione di Novella 2000. Scatti inequivocabili, dove si vede Mila che si scambia un bacio appassionato con Antonio nella macchina dell’attore. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla rivista diretta da Roberto Alessi Zequila e la Suarez hanno trascorso una bella serata insieme. Si sono conosciuti grazie ad amici in comune ed è subito scoccata la scintilla. Poi l’ingresso del 56enne nel reality show, che oggi nella Casa più spiata d’Italia si definisce single. Cosa c’è stato davvero con la 31enne? Mila è pronta a confermare (o smentire) tutto?

L’intensa vita privata di Antonio Zequila

La vita privata di Antonio Zequila è stata ricca di storie d’amore e passioni. L’ultima relazione importante è finita nel 2018: per sette anni l’attore e conduttore campano è stato legato ad un’igienista dentale italo-spagnola. Ma nel passato amoroso del gieffino c’è pure una liaison con Simona Tagli e un breve flirt con Sharon Stone e Ivana Trump. Ancora tutto da chiarire il legame con Valeria Marini: Zequila ha parlato di una passione giovanile ma la soubrette sarda ha smentito seccamente.

Il passato amoroso di Mila Suarez

Mila Suarez dopo un breve flirt con Fabrizio Corona ha vissuto una turbolenta relazione con Alex Belli, l’attore e fotografo oggi felicemente fidanzato con la collega Delia Duran.