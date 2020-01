Zequila e Marini sono stati insieme? Lei nega, Wanda Nara interviene

Antonio Zequila e Valeria Marini sono stati insieme? Lei al GF Vip nega il flirt

Nuovo confronto tra Antonio Zequila e Valeria Marini al Grande Fratello Vip. La showgirl entra nuovamente nella Casa e crea ovviamente un po’ di scompiglio. Inizialmente si scontra con Antonella Elia, con cui non c’è alcuna riappacificazione. Intanto, Rita Rusic sembra non aver preso per nulla bene l’arrivo di Valeria. Ma c’è un’altra persona con cui la Marini vuole avere un confronto, ovvero Zequila. Quest’ultimo, nel corso delle scorse puntate, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni su Valeria, facendo anche intendere di avere avuto un flirt. Sebbene Antonio oggi si scusi, la Marini non riesce a trattenere la rabbia e non nasconde di aver notato alcune parole offensive dette dai concorrenti. In particolare, Zequila ha definito la showgirl con una parola assai sgradevole. Ma il gieffino si difende ribadendo di averla conosciuta bene in passato e lo fa confessando molti dettagli.

GF Vip: Zequila confessa qualche dettaglio del passato, ma Valeria Marini smentisce la presunta love story

Valeria, però, non conferma le dichiarazioni fatte da Zequila al GF Vip. “Invece mi conosci e abbiamo avuto un flirt. Giuro sulla vita di mio padre che è morto da poco che nel 1991 ho conosciuto Valeria Marini. Aveva un motorino blu, abitava sulla Tiburtina. Devo dirti di quanti metri era la casa? Non devi farmi passare per bugiardo”, confessa Antonio di fronte alla Marini. Il gieffino poi aggiunge: “Quel ‘signore lì’ lo hai conosciuto molto bene, sei stata a casa mia a Salerno. All’aeroporto di Roma ti ho dato il numero di Ivana Trump, te l’ho dato io”. Dall’altra parte, però, Valeria non conferma, assolutamente. La showgirl ammette solo di averlo conosciuto, ma non parla di flirt o relazione.

Zequila e il presunto flirt del passato con Valeria: Wanda Nara non ci sta e interviene

Intanto, Wanda Nara prende le difese di Valeria, facendo notare che un uomo non dovrebbe mai rivelare di essere stato con una donna. Stesso discorso lo fa Signorini: “Il gentiluomo gode e tace”. Pupo, invece, non è molto convinto, anzi pare voler difendere appunto Zequila. Nella Casa Adriana Volpe ricorda il suo incontro con Zequila, con cui non ha avuto alcun flirt: “L’ho conosciuto a milano e mi ricordo che è veramente un bell’uomo”.