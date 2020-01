Pupo striglia Elia e Zequila per le offese alla Marini: Antonella una furia

Pupo striglia Antonella Elia e Antonio Zequila al GF Vip: “Atteggiamento sbagliato!”

Continua al GF Vip il caso delle offese a Valeria Marini. L’incontro-scontro con Rita Rusic della scorsa puntata ha creato non poche polemiche fuori dalla Casa di Cinecittà. In particolare a tenere banco sono state le offese e le parole rivolte alla stellare Valeria da parte di Antonella Elia e Antonio Zequila. Come volevasi dimostrare, Alfonso Signorini ha voluto affrontare l’argomento, mettendo, in particolare, al corrente i concorrenti di quello che è successo in settimana. Al centro dell’attenzione non solo Rita Rusic ma anche Antonellina e Antonio Zequila. Pupo non ha perso l’occasione per strigliare per bene i ragazzi, colpevoli di avere un atteggiamento spregevole, invitandoli più volte alle scuse e ad educarsi al rispetto dell’altro.

Grande Fratello Vip: le parole dei Vip dopo le offese alla Marini, Pupo interviene

Pupo non perde occasione per alzare i toni e sottolineare cosa pensa delle parole dette da Antonella Elia e Antonio Zequila a Valeria Marini. “Questi ragazzi mi stanno tutti simpatici ma questo atteggiamento di parlare alle spalle quando uno va via è un atteggiamento sbagliato“, ha spiegato Pupo, per poi continuare rivolgendosi alla Elia: “Non stiamo facendo un processo alle intenzioni. Tu dovresti dirle in faccia alla Marini ste cose. Inviterei la Volpe ad educare questi ragazzi. Non è normale dire che sia un c…o. Sulle offese era meglio dire scusa e basta!“. Antonella ha risposto immediatamente: “Qua dentro è normale parlare, pure tu sono sicura che parli alle spalle“.

Antonella Elia risponde a Francesca Barra: cosa è stato detto da Chiambretti

Francesca Barra si è scagliata duramente contro Antonella Elia da Piero Chiambretti. Alle parole della compagna di Santamaria, la gieffina è subito scattata, rispondendo alle accuse pensatissime fatte in sua assenza nel programma di Rete 4.