Mila Suarez, Alex Belli e Delia aggrediti? “Non è vero”. La Duran replica indirettamente e pubblica i documenti

Mila Suarez non crede all’aggressione subita da Alex Belli e Delia Duran da parte dell’ex marito di lei. La modella venezuelana con una serie di Stories Instagram ha dichiarato che la coppia, fresca dell’esperienza a Temptation Island Vip, avrebbe messo in piedi una sceneggiatura. Tuttavia pare che l’aggressione ci sia stata realmente. A documentarla è stato il quotidiano Il Resto del Carlino. Non solo: Delia, dopo le parole di Mila, ha risposto, seppur indirettamente e senza nominarla. Come? Ha postato sui suoi social il referto medico e l’articolo de Il Resto del Carlino inerente alla colluttazione, oltreché a chiarire che l’episodio è avvenuto il 24 ottobre.

Ecco le Stories Instagram di Mila Suarez e quelle di Delia Duran:

Come spiegato dal Resto del Carlino, la colluttazione tra Alex, Delia e l’ex marito di quest’ultima è avvenuta all’esterno del tribunale di Ravenna. Ricordiamo che la notizia è stata fatta trapelare nella giornata di ieri da Alex Belli che, rispondendo ai suoi fan di Instagram, ha dichiarato “C’è stata una colluttazione pesante dove Delia e io abbiamo subito un’aggressione dal suo ex che non è degno di portare nemmeno il nome di ‘uomo’”. L’attore non aveva fornito riferimenti temporali e spaziali e in una seconda Stories, a un utente che gli chiedeva come stesse Delia dopo averla vista al pronto soccorso pochi giorni fa, Alex rispondeva: “Fortunatamente sta bene, ha avuto solo una slogatura al polso e qualche ematoma”.

Delia e l’ex marito

In passato Delia Duran è stata sposata. L’ex marito è colui con cui c’è stata la colluttazione. La modella, inoltre, dichiarò di averlo denunciato e di essere stata picchiata da lui. La confessione arrivò in una puntata di Domenica Live in cui lei mostrò dei lividi a Barbara D’Urso: “Vi faccio vedere come sono stata maltrattata da questo uomo che mi diceva ti amo per 8 anni. Se io andassi a raccontare tutto quello che questa persona mi ha fatto in due anni, staremmo qui fino a domani. Io l’ho denunciato un mese fa, perché mi ha fatto violenza fisica e psicologica”. L’uomo, al tempo, replicò, rigettando la versione della Duran e affermando di non aver mai alzato un dito su di lei.