Ultimo papà, Marcuzzi in love, crac De Lellis: 10 chicche di gossip

Paola Turci ha smentito lo scoop di Dagospia che ha affermato che il suo matrimonio con Francesca Pascale è giunto al capolinea. Di tutta risposta il portale diretto da Roberto D’Agostino ha rilanciato la notizia, sostenendo che le nozze sono davvero finite e che la cantante “se la canta e se la suona”. E la Pascale che dice? Se ne sta in silenzio, il che è molto strano. C’è aria di divorzio…

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova stanno assieme da 12 anni ed hanno avuto due figlie. L’attrice, intervistata da Diletta Leotta, ha spiegato che se fosse per lei si sposerebbe in fretta. Peccato che il compagno pare proprio che non abbia intenzione di fare alcuna proposta. Il matrimonio può attendere…

Chiara Ferragni starebbe frequentando un ortopedico toscano, l’aitante Andrea Bisciotti. Lo scoop lo ha firmato Dagospia che ha confermato l’indiscrezione lanciata da Mam-e-it. Esteticamente il medico è il contrario di Fedez.

Belen Rodriguez pare che stia facendo sul serio con l’ingegnere Angelo Edoardo Galvano. Si mormora che stiano provando a convivere. Che sia la volta buona per la showgirl argentina dal cuore irrequieto?

Già conclusa la liaison tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo. Pare che l’allontanamento abbia innescato qualche attrito. Entrambi si sono de-followati. Dulcis in fundo, pure Diana, attrice e sorella di Giano, ha smesso di seguire l’influencer su Instagram. Che bel clima! Come se non bastasse la De Lellis ha poi detto in un’intervista che l’ex con cui tornerebbe è Andrea Damante ma che al momento lui “non mi sopporta”. Alè!

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo starebbero aspettando un figlio. Si mormora inoltre che la madre della ragazza, ossia Heather Parisi, non voglia saperne di vedere il bebè quando verrà alla luce. Tra mamma e figlia i rapporti sono burrascosi da parecchio tempo.

Alessia Marcuzzi e l’ex marito Paolo Calabresi Marconi si sono presentati assieme alla festa dell’anniversario di nozze di Elena Santarelli e Bernardo Corradi. Si sussurra che per tutta la serata sono stati inseparabili e che ci sia in corso un imprevedibile ritorno di fiamma…

Alt! Georgian Cimpeanu, 30 anni, ha parlato per la prima volta della relazione vissuta con Elisabetta Canalis, che ha 15 anni più di lui. “Dipende tutto dai caratteri, se ti prendi la differenza di età si assottiglia”, ha confidato a Diva e Donna. “Elisabetta sembra che abbia 30 anni, come me” ha aggiunto. Un amore non semplice da gestire visto che lui vive a Milano mentre lei spesso è a Los Angeles: “Non è facile ma va bene così. Riusciamo a vederci quanto basta”. “Non ero abituato ad avere a che fare con persone famose. E poi io, appena conosco una persona, fatico a essere espansivo”, ha concluso.

Aurora Ramazzotti ha ammesso di aver tagliato tutti i ponti con Tommaso Zorzi. L’amicizia tra i due influencer è di nuovo finita su un binario morto. Pazienza, ce ne faremo una ragione!

Fiori d’arancio per l’ex vippone Andrea Denver che ha sposato a Verona la modella Lexi Sundin. Adriana Volpe, con cui ebbe un’amicizia “special” al GF Vip 4, ha spedito al bel veronese un messaggio al miele.