Nozze Andrea Denver: Adriana Volpe non invitata batte un colpo

Fiori d’arancio per Andrea Denver che ha acquisito popolarità televisiva in Italia per aver partecipato al Grande Fratello Vip 4 nel 2020. Il 33enne, nelle scorse ore, si è sposato con la modella Lexi Sundin, conosciuta negli Stati Uniti d’America dove entrambi dimorano. Il matrimonio, però, è stato celebrato a Verona, città che ha dato i natali al giovane. Tra gli invitati alle nozze alcuni ex compagni di viaggio di Denver nel reality show di Canale Cinque. Non si è però vista Adriana Volpe che con il modello intrecciò un legame ‘speciale’ durante il percorso nella Casa più spiata d’Italia. La conduttrice trentina, in occasione delle nozze, ha postato un messaggio alquanto curioso.

“Ciò che nella vita rimane, non sono i doni materiali, ma i ricordi dei momenti felici che hai vissuto e ti fanno felice. La tua ricchezza non è chiusa in una cassaforte, ma nella tua mente. È nelle emozioni che ha provato dentro la tua anima”. Così Adriana Volpe citando la scrittrice Alda Merini. Nessun accenno diretto ad Andrea Denver, ma non si può credere alle coincidenze. Tutto infatti lascia pensare che l’ex timoniera de I Fatti Vostri abbia rivolto il pensiero al modello. Lei non era presente al matrimonio. Ed è pure comprensibile vista la ‘chimica’ che si notò al GF Vip 4. Invitare alle proprie nozze una persona per cui si ha avuto un debole non è proprio il massimo nei confronti della sposa.

Che cosa capitò di preciso tra Adriana e Andrea? I due si avvicinarono molto, aiutati anche dagli autori del reality. Denver arrivò a confessare che la Volpe era la sua donna ideale. Lei all’epoca era sposata con l’imprenditore svizzero Roberto Parli, da cui si separò pochi mesi dopo la conclusione del reality. E proprio Parli fece trapelare la sua gelosia vedendo la consorte piuttosto interessata alla conoscenza di Denver. Va sottolineato che tra i due gieffini non ci fu nulla, nemmeno un bacio intimo. Fu però palpabile l’intesa. Palpabile a tal punto che nel giorno del matrimonio del 33enne veronese, la Volpe ha rimarcato i bei momenti vissuti 4 anni fa.

Tornando all’evento nuziale, degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip in onda nel 2020, alla cerimonia e al pasto di matrimonio si sono visti l’attore l’attore Fabio Testi, l’ex Iena Patrick Ray Pugliese e il mummologo Aristide Malnati. Presente anche l’ex tronista Daniele Dal Moro, conterraneo e grande amico di Denver, che ha partecipato al medesimo reality ma anni dopo.