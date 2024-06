Andrea Denver si è sposato: chi è la moglie e gli ex GF Vip invitati

Oggi, giovedì 13 giugno, Andrea Denver è convolato a nozze. Dopo circa tre anni insieme, il modello si è sposato con la fidanzata Lexi Sundin nella sua città natale, Verona. I due si sono conosciuti nel 2021 negli Stati Uniti D’America, dove vivono entrambi. Dopo i primi insieme, Denver aveva interrotto la relazione per partecipare ad un reality americano. Nel programma, si era avvicinato ad un’altra ragazza, finendo al centro di un triangolo amoroso. Tuttavia, una volta tornato alla vita reale, l’ex vippone è tornato insieme a Lexi, rifiutando persino di partecipare all’edizione successiva del reality per stare insieme alla fidanzata. Da lì, i due non si sono più separati e, lo scorso novembre, Andrea le ha chiesto ufficialmente di sposarsi.

Ebbene, finalmente è arrivato il grande giorno. Nei giorni scorsi, Andrea e Lexi sono arrivati in Italia, raggiunti anche dai loro amici americani, per festeggiare insieme il loro matrimonio nella romantica città di Verona. I due hanno detto il fatidico sì il 13 giugno nella Basilica di San Giovanni Battista, circondati dai loro familiari, amici e affetti più cari. Per l’occasione, Denver ha indossato un elegantissimo completo blu, mentre la sposa ha incantato tutti con un meraviglioso vestito bianco a spalle scoperte.

Alla cerimonia, hanno partecipato anche alcuni suoi ex coinquilini del Grande Fratello Vip 4, come Patrick Ray Pugliese, Aristide Malnati e Fabio Testi. Assenti altri ex vipponi con i quali Andrea aveva legato nella Casa più spiata d’Italia, come Paola Di Benedetto o Adriana Volpe, con la quale si vociferava di una simpatia speciale. Inoltre, al matrimonio è stato invitato anche un altro ex vippone, sebbene di un’altra edizione, ovvero Daniele Dal Moro. I due, entrambi veronesi, sono infatti amici da tempo.

Dopo la cerimonia in chiesa, i novelli sposi e gli invitati si sono trasferiti in una location da sogno sul lago di Garda. Sui social sono state condivise numerose foto e video dell’evento, mostrando il momento in cui Andrea Denver e Lexi Sundin hanno fatto il loro ingresso, scambiandosi un bacio e salutando gli ospiti, che li hanno accolti con un caloroso applauso. Insomma, tantissimi auguri ai novelli sposi!