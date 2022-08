Il fascinoso Andrea Denver, modello veronese classe 1991 protagonista del Grande Fratello Vip 4, ha ritrovato l’amore. Lui stesso lo ha reso noto tramite una Story Instagram pubblicata nelle scorse ore in cui si è immortalato nella spettacolare cornice dell’Arena di Verona assieme alla sua nuova fiamma. Di chi si tratta? Di una bellezza mozzafiato, Lexi Sundin: modella, newyorkese, occhi verdi, bionda, magnifica, questi i ‘segni particolari’ della donna che ha stregato il 31enne. Secondo quanto riferito da The Pipol Gossip la scintilla è scoccata lo scorso marzo nella Grande Mela, città statunitense in cui spesso dimora Denver per via dei suoi impegni professionali.

Denver e Lexi stanno trascorrendo dei giorni in Italia e venerdì 19 agosto si sono recati all’Arena di Verona per godersi una delle opere liriche più celebri al mondo: la Turandot di Giacomo Puccini. Dunque l’ex gieffino ha definitivamente archiviato la love story vissuta con Anna Wolf, sua fidanzata ai tempi in cui fu protagonista nella Casa più spiata d’Italia. Pare che la relazione con la Wolf si sia conclusa circa un anno fa. Ora Denver rispunta al fianco di un’altra donna meravigliosa, appunto la Sundin.

Ai tempi in cui partecipò al GF Vip 4, il modello fu chiacchieratissimo anche per il legame che instaurò con Adriana Volpe. Si mormorò di attenzioni particolari tra i due. In effetti all’interno del reality si notò una certa complicità, ammessa anche dai diretti interessati. Non accade nulla di nulla, è bene specificarlo, ma che i due si trovassero particolarmente bene a conversare fu sotto gli occhi di tutti. Addirittura l’allora marito della conduttrice trentina, Roberto Parli, palesò il proprio disappunto per alcuni atteggiamenti avuti da Adriana.

Come finì? Che la Volpe abbandonò anzitempo il gioco per via di un grave lutto che colpì Parli. Le voci di una liaison con Denver continuarono comunque a serpeggiare, ma, pure in questo caso, risultarono infondate visto che non trapelò mai alcuna prova di un’affaire sentimentale in corso. Quel che invece è sicuro è che dì lì a poche settimane il matrimonio della Volpe e dell’imprenditore naufragò.