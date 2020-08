Andrea Denver e Anna Wolf si sono lasciati? Il gossip scotta: avvistamenti

Gossip a sorpresa su Andrea Denver e Anna Wolf che sono riusciti a superare non solo la distanza dovuta alla partecipazione di lui al Grande Fratello Vip ma anche il lockdown che – come ben sapete – ha messo alla prova un bel po’ di coppie (pensate soltanto a Paola Di Benedetto e Federico Rossi, per restare in tema Grande Fratello). Scriviamo “a sorpresa” proprio per questo motivo: pare che i due si siano lasciati; non è arrivata la conferma da parte di nessuno ma a lanciare l’indiscrezione è stato il Vicolo delle news che ha parlato anche di avvistamenti con nuove fiamme. Insomma non un pettegolezzo campato per aria ma delle voci riportate da una fonte affidabile. Facciamo subito il punto della situazione in attesa che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip dica qualcosa di più.

Andrea Denver si è lasciato con Anna Wolf? Tante indiscrezioni sulla chiacchieratissima coppia

Il Vicolo racconta che Anna ha postato qualche giorno fa una storia in cui compare con un ragazzo con cui sembra avere molta confidenza, e ipotizza che possa trattarsi di qualcuno di più intimo rispetto a un amico. Sarà vero? Oppure si tratta solo di impressioni? Al momento ci limitiamo a riportarvele, visto che il sito ha anche riportato la foto a cui ha fatto riferimento. Ci interessa parlarvi però soprattutto di Andrea Denver, su cui al Vicolo è arrivata una segnalazione ghiottissima: stando a quanto scritto dal sito pare che Andrea sia stato avvistato con una ragazza di Bergamo di nome Arianna, e chi li ha visti – aggiunge il sito a un certo punto – si dice sicuro che “sia la sua nuova fiamma”. Nessuna parola da parte di Denver insomma ma la segnalazione c’è, ed è anche forte.

Denver e Anna, storia al capolinea? Solo gossip finora

Per quanto ci riguarda, almeno fino a prova contraria, non possiamo che pensare che Andrea e Anna stiano ancora insieme e che le loro siano soltanto amicizie. In fin dei conti i pettegolezzi sono sempre stati tanti sul loro conto, e questo potrebbe essere uno degli ennesimi. Staremo a vedere come reagirà Denver, già più volte al centro del gossip per il suo rapporto con Adriana Volpe, visto che il pettegolezzo si diffonderà a macchia d’olio nel web nelle prossime ore. Vi terremo aggiornati!