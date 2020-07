Lunedì 6 luglio 2020 Adriana Volpe ha intervistato a Ogni Mattina, il nuovo programma quotidiano che conduce su Tv 8 con Alessio Viola, il modello Andrea Denver. Un’intervista molto attesa dal pubblico visto che la Volpe e Denver sono stati entrambi concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e hanno fatto chiacchierare per il loro rapporto. Negli scorsi mesi il veronese non ha esitato a definire la presentatrice “la sua donna ideale” nonostante Adriana sia sposata da tempo con l’agente immobiliare Roberto Parli. E durante il confronto faccia a faccia non sono mancate battutine e sguardi complici, che hanno letteralmente fatto impazzire i fan. Tanto che il nome del programma e quello di Adriana e Andrea sono entrati subito in trend topic su Twitter. Insieme alla sua amica Denver ha ripercorso i suoi esordi nel mondo della moda, le discusse amicizie con Madonna e Paris Hilton, senza dimenticare l’attuale fidanzata, la modella Anna Wolf. A causa del Coronavirus i due non riescono a vedersi da ben sei mesi e il rapporto oggi è in crisi, come confidato in tv dal 29enne.

Andrea Denver a Ogni Mattina: è crisi con la fidanzata Anna Wold

“Questa distanza ci sta mettendo a dura prova ma stiamo resistendo”, ha confessato Andrea Denver a Ogni Mattina riguardo la sua relazione con Anna Wolf. Una relazione che va avanti da due anni e che è decisamente importante. “Non ci vediamo da sei mesi”, ha ammesso Denver. “Spero non ci siano problemi per quello che hanno scritto su di noi”, ha poi chiesto Adriana Volpe. “No, assolutamente no. Anna sa che tu sei stata preziosa per me nella Casa del Grande Fratello Vip”, ha replicato l’indossatore. Ma nel corso dell’intervista non sono mancate battutine su questo presunto flirt, che tanto ha fatto chiacchierare nei mesi scorsi. “Madonna non è il mio tipo esteticamente. Lei no, qualcun altro sì. Scherzo, scherzo, sai che mi piace scherzare”, ha dichiarato Andrea. Subito dopo è entrato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che con una frecciatina ha complicato di più la situazione.

Adriana Volpe e Andrea Denver insieme a Ogni Mattina su Tv 8

“Non guardarlo troppo che rimani immediatamente incinta eh”, ha detto Roberto Alessi ad Adriana Volpe. “Sarebbe un onore”, ha risposto Andrea Denver, che poi però si è subito corretto: “Sto scherzando”. Dopo che il modello è andato via la Volpe ci ha tenuto a salutare il marito Roberto Parli e a ricordare il loro anniversario di matrimonio, celebrato nel 2008. Un modo anche per mettere a tacere le malelingue dell’ultimo periodo: il suo legame matrimoniale è ben solido, lontano da crisi e rotture.