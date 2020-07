Adriana Volpe e Roberto, messaggio d’amore: un dettaglio allarma i fan

Adriana Volpe e Roberto Parli non sono in crisi, hanno sempre smentito tutti i gossip sul loro matrimonio eppure pare non stia servendo a molto. In tanti non rinunciano infatti alla caccia al segnale decisivo che indichi una rottura fra i due, o almeno una crepa nel loro rapporto da marito e moglie. Ed è proprio per questo che oggi è bastata un’emoji a riaccendere i dubbi di tanti che hanno commentato l’ultimo post di Roberto Parli su Instagram. Il marito di Adriana Volpe ha ricordato un giorno speciale per loro due, ha scritto un breve ma bel messaggio d’amore che parla del loro rapporto. Parli ha fatto un salto indietro nel tempo di dodici anni per ricordare il giorno in cui si sono detti il primo sì. Nella foto ci sono Adriana e Roberto in primo piano, uno scatto in bianco e nero molto romantico che pare sia stato fatto a Montecarlo.

Adriana Volpe e Roberto Parli, il primo “sì” dodici anni fa: il messaggio su Instagram

Il messaggio d’amore di Roberto Parli inizia proprio con il nome della città in cui si trovavano. Il 3 luglio di dodici anni fa Adriana Volpe e suo marito si sono detti per la prima volta sì. Forse era la promessa di matrimonio prima del sì decisivo nel giorno delle nozze, o forse è riferito a un episodio che conoscono solo loro. Il vero anniversario comunque sarà fra tre giorni, ovvero lunedì 6 luglio, il giorno in cui nel 2008 si sono sposati a Roma. Ma oggi Roberto è corso indietro nel tempo per ricordare questa data che è comunque tanto speciale per loro. E poi ha scritto: “Zucchero, sale e pepe questa è la nostra unione!”. Ha scritto infine gli auguri di buon anniversario con emoji che mandano baci e… un cuore spezzato.

Adriana Volpe, il messaggio del marito Roberto col cuore spezzato: fan in allarme

L’emoji con il cuore spezzato ha mandato in tilt i fan. Sotto lo scatto con Adriana infatti ci sono numerosi commenti in cui gli utenti si domandano come mai Roberto abbia usato un cuore spezzato dopo la parola “amore”. C’è chi pensa sia un segnale del fatto che effettivamente una piccola crisi sia in corso, pure se Adriana ha sempre smentito categoricamente. E poi c’è chi ha dato un’interpretazione diversa a quella emoji: secondo alcuni, infatti, potrebbero essere due parti dello stesso cuore che si uniscono, e non un cuore spezzato. Adriana comunque ha commentato il post, il che conferma la serenità nel suo matrimonio. Checché se ne dica.