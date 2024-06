Pascale e Turci, nozze finite? Parla Paola, Dagospia la sbugiarda

Il matrimonio tra Paola Turci e Francesca Pascale è già finito: così Dagospia che ha firmato lo scoop. A distanza di qualche ora, la cantante ha rotto il silenzio ed ha smentito che il suo legame con l’ex compagna di Silvio Berlusconi sia giunto al capolinea. Si è però creato un giallo in quanto Dagospia ha controreplicato alla musicista, sostenendo che stia facendo un teatrino e che in realtà le nozze sono andate in frantumi. Addirittura ha rivelato che la Pascale sarebbe pronta a ricorrere alle carte bollate. A proposito, in tutto ciò, che dice quest’ultima? Silenzio tombale. Un comportamento alquanto disorientante. Ma si proceda con ordine.

“Io e Francesca (Pascale, ndr) preferiamo non commentare sciocchezze basate sul nulla”. Così Paola Turci raggiunta dai microfoni del Corriere della Sera. Dunque Dagospia ha fatto un buco nell’acqua oppure si è innanzi a un altro caso simile a quello verificatosi con Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, e con Francesco Totti e Ilary Blasi? Per chi non lo ricordasse, Dagospia, in entrambe le vicende, lanciò la notizia della separazione. Inizialmente i diretti interessati smentirono, poi si sa come è andata a finire. Meglio stendere il cosiddetto velo pietoso. Ma si torni a Pascale e Turci.

Il portale diretto da Roberto D’Agostino, domenica 9 giugno, ha spiegato che il matrimonio sarebbe finito e che è da almeno un anno che la cantante e la compagna sarebbero in crisi, travolte da liti di coppia e ripicche reciproche. Ebbene, dopo la smentita della musicista, Dagospia è tornato alla carica. “Turci, parla per te!”, ha tuonato il portale, sottolineando che a sostenere che il matrimonio non sia finito è stata soltanto la stessa cantante (e non la Pascale) che, “intenzionata a non far scendere il sipario sul teatrino coniugale, se la canta e se la suona” Quindi la chiosa finale in cui viene ribadito che la relazione è giunta ai “titoli di coda, a un passo dalle carte bollate”.

C’è anche un altro dettaglio di non poco conto da tenere presente. La firma di punta di Dagospia per quel che riguarda il gossip e gli scoop a sfondo rosa è il giornalista Alberto Dandolo che conosce bene la Pascale. Di recente l’ex di Berlusconi ha pure manifestato pubblicamente la propria stima per la penna. Cosa significa ciò? Che se ‘Dago’ si è sbilanciato a tal punto non è da escludere che lo scoop glielo possa avere servito su un piatto d’argento la diretta interessata, proprio Francesca Pascale.