De Lellis-Del Bufalo, finisce male: Diana lapidaria, cos’ha fatto

Diana Del Bufano non ha preso bene la fine della relazione tra suo fratello Giano e Giulia De Lellis. Ma, si proceda con ordine. Poco dopo la rottura dal rampollo Carlo Beretta, l’influencer ha iniziato a frequentare il fratello dell’attrice. I due si erano inizialmente mostrati timidamente su Instagram, per poi essere paparazzati in atteggiamenti affettuosi dai paparazzi ed uscire definitivamente allo scoperto. Sebbene non abbiano mai confermato di essere fidanzati, non hanno avuto problemi nel mostrarsi insieme sui social. Inoltre, in così poco tempo, erano già state fatte le presentazioni in famiglia.

Difatti, sin dagli inizi di questo flirt, Giulia De Lellis e Diana Del Bufalo hanno avuto diversi scambi social, mostrandosi molto complici. Dopodiché, non sono mancate delle ‘gite’ familiari non solo con l’attrice e il suo fidanzato, ma anche con i genitori di Giano e Diana. Insomma, quella tra il volto di “Cash or Trash” e l’influencer sembrava a tutti gli effetti una relazione. Ma, nel giro di pochi giorni, le cose sono drasticamente cambiate. Tutto è iniziato da un’intervista rilasciata dalla De Lellis a “Repubblica”, dove ha messo in chiaro la sua reale situazione sentimentale, spiazzando lo stesso Giano.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha infatti dichiarato di non considerare quella con il collezionista una vera e propria storia d’amore, definendolo semplicemente una persona con la quale stava passando dei bei momenti. Delle parole che Giano non ha preso affatto bene, tanto da rispondere pubblicamente ad un messaggio di una sua follower dispiaciuta per lui, scrivendo: “Sono felice e mi amano tante persone fortunatamente, lasciatemi stare per favore”. Successivamente, Del Bufalo ha tolto il segui su Instagram a Giulia, che ha poi ricambiato. Tuttavia, secondo alcune voci, in realtà Giano avrebbe addirittura bloccato la giovane romana.

Dopo Giano, è arrivata anche la reazione lapidaria di sua sorella, Diana. L’attrice e comica sembra non aver apprezzato il comportamento di Giulia con il fratello maggiore, decidendo di unfollowarla su Instagram. Fino a pochi giorni fa, l’ex allieva di Amici era solita mettere sempre un mi piace ai post dell’influencer. Adesso, invece, il suo segui è improvvisamente scomparso. Insomma, questa breve storia tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo pare essere finita molto male.