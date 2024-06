Giulia De Lellis: “Del Bufalo? Basta film mentali, ecco la verità”

Giulia De Lellis risponde a Giano Del Bufalo. Negli ultimi giorni, l’influencer è finita al centro del gossip a causa di alcune dichiarazioni rilasciate in un’intervista a Repubblica. L’ex corteggiatrice ha parlato a lungo della sua vita sentimentale, ricordando anche l’indimenticata storia d’amore con Andrea Damante. A seguito delle voci circolate negli ultimi mesi che parlavano di un loro possibile ritorno, la De Lellis ha spiegato che, semplicemente, dopo una relazione così importante, è difficile chiudere del tutto i rapporti. Nonostante si siano odiati per molto tempo, oggi il loro legame si è evoluto, lasciando spazio al profondo affetto che continua ad unirli.

Insomma, a distanza di anni, Giulia continua a spendere bellissime parole per il suo ex fidanzato. Tutto ciò, però, non è assolutamente sinonimo di un ritorno di fiamma. Secondo alcune indiscrezioni, Andrea Damante starebbe vedendo di nuovo la sua ex fidanzata, Elisa Visari, con la quale si era lasciato lo scorso febbraio dopo 3 anni insieme. D’altro canto, la De Lellis ha iniziato una frequentazione con Giano Del Bufalo, fratello di Diana Del Bufalo. A seguito della rottura con il rampollo Carlo Beretta, Giulia è stata beccata più volte insieme all’antiquario, dando per scontato che i due avessero iniziato effettivamente una relazione.

Tuttavia, la De Lellis non sembra considerare quella con Giano una vera storia d’amore. “Non è una storia d’amore, sto semplicemente vivendo dei meravigliosi momenti di vita che tengo per me”, ha dichiarato, spiegando di non sapere bene cosa riserva il futuro. Ma, Del Bufalo non avrebbe preso molto bene queste parole. Alcune ore fa, infatti, ha pubblicato un messaggio arrivatogli da una sua follower con scritto: “Io ti avrei amato, la tua maledizione sarà non esserlo. Ti auguro un po’ di felicità”.

Al che, il fratello di Diana Del Bufalo ha replicato precisando di essere felice e di avere molte persone nella sua vita che lo amano. “Lasciatemi stare per favore”, ha poi aggiunto, esprimendo la sua frustrazione per quanto circolato in queste ore. Poco fa, la De Lellis ha quindi cercato di correre ai ripari, affermando che le sarebbero state attribuite dichiarazioni sbagliate e ha invitato a non trarre conclusioni affrettate sulla sua vita sentimentale: “Mi sono state messe in bocca parole mai dette, fatevele raccontare da me le cose”.

Inoltre, ha scritto queste parole sotto un suo video mentre guarda il mare: “Io che osservo i film mentali che si fanno alcune persone sulla mia vita sentimentale”. Dunque, quali saranno state le vere dichiarazioni di Giulia sulla frequentazione con Giano Del Bufalo? Non resta che attendere per capire dove si nasconde la verità dietro questa storia e, soprattutto, per scoprire come si evolverà questa frequentazione.