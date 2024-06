Alessia Marcuzzi ‘inseparabile’ dall’ex marito: ricucitura (retroscena)

Possibile colpo di scena per quel che riguarda la vita sentimentale di Alessia Marcuzzi. Chi Magazine, nell’ultimo numero in edicola, ha fatto sapere che la conduttrice romana si è presentata alla festa dell’anniversario di nozze di Elena Santarelli e Bernardo Corradi nientepopodimeno che con Paolo Calabresi Marconi, il suo ex marito, dal quale si è separata circa due anni fa. Il settimanale esperto di retroscena rosa ha rivelato che i due ex coniugi sono stati inseparabili per tutta la serata. Che ci sia in corso un clamoroso ritorno di fiamma? Senza dubbio due ex che presenziano assieme a un evento non è proprio un fatto usuale. Inoltre, da quando c’è stato l’allontanamento, sia Alessia sia Paolo, almeno ufficialmente, sono rimasti single. Altrimenti detto sono liberi da vincoli sentimentali il che faciliterebbe una ricucitura amorosa, laddove ci sia realmente la volontà di entrambi di ritentare a riprendere le fila del rapporto.

Da quando la Marcuzzi si è lasciata, non è stata esente dai chiacchiericci. Anzi è finita, per un periodo, al centro della cronaca rosa del Bel Paese. A farla cascare mani e piedi in un gossip rovente è stata la collega Belen Rodriguez che nei mesi scorsi ha confermato che la Marcuzzi ha avuto una storia clandestina con il suo ex marito Stefano De Martino. Della vicenda se ne era parlato anni fa, quando la showgirl argentina e il conduttore campano si separarono per la seconda volta. All’epoca uscì l’indiscrezione riguardante un presunto legame clandestino tra la ‘Pinella’ e l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi.

Arrivarono smentite, eppure i ben informati continuarono a sostenere che in realtà la love story clandestina si era consumata. Belen ha fatto scoppiare la bomba a distanza di un paio d’anni, sostenendo appunto che i due ebbero un flirt. Alessandro Rosica, esperto di gossip che è legato alla Rodriguez da un rapporto professionale di stima, ha sostenuto che all’epoca della presunta liaison, De Martino non stava assieme a Belen. La Marcuzzi invece sarebbe stata legata in quel momento a Paolo Calabresi Marconi. Una storia intricata che ormai è acqua passata. Oggi Alessia è riapparsa con il produttore televisivo. C’è profumo di ritorno di fiamma…