Tracollo d’Urso-Blasi, Monte in love, Signorini pasticcia: news e retroscena

Tina Cipollari pare che abbia ritrovato l’amore dopo la fine della storia con Vincenzo. L’annuncio è stato fatto nel corso delle registrazioni di Uomini e Donne. La vulcanica opinionista non ha perso tempo. Auguri!

Star in the Star in caduta libera: lo show di Ilary Blasi scende addirittura sotto l’11% di share. Incubo flop senza fine per la moglie di Francesco Totti.

Caos al GF Vip: Soleil Sorge se ne esce con un’espressione infelice (“Urlate come scimmie”), Ainett Stephens sbrocca e Alfonso Signorini liquida il tutto rapidamente, spalleggiando la Sorge e derubricando il suo ‘scivolone’ come “frase infelice”. La Casa è in rivolta e sul piede di guerra contro il conduttore. Ribellione!

Francesco Monte non è single come sussurrato da Chi Magazine di recente. Con Isabella De Candia la relazione prosegue, nessun naufragio d’amore.

Impazza il gossip su Federico Rossi e Annalisa: è nata una coppia nel mondo della musica?

Alcune foto di Vera Miales, donna frequentata da Amedeo Goria prima del suo ingresso al GF Vip, stanno facendo discutere tantissimo. Un pancino sospetto ha fatto sussurrare che forse la donna è incinta.

Elisa Isoardi beccata a baciare l’ex Alessandro Di Paolo, imprenditore con cui imbastì una love story dopo la fine della sua chiacchierata relazione con il leader della Lega Matteo Salvini: ritorno di fiamma in vista?

Elodie e Marracash, che succede? Il magazine Oggi ha spiegato che la love story non naviga in buone acque. Qualcuno sostiene addirittura che la coppia sia giunta al capolinea sentimentale e che l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi abbia il cuore che “sanguina”.

Barbara d’Urso sempre più in affanno sul fronte ascolti: dopo che le sono state levate le sue amatissime creature domenicali, Live – Non è la d’Urso e Domenica Live, è rimasta soltanto al timone di Pomeriggio Cinque. Lontanissimi i tempi in cui stracciava ogni giorno La Vita in Diretta. Ora succede il contrario: Alberto Matano veleggia costantemente oltre il 18% di share mentre Barbara tracolla sotto al 15%.

Anna Tatangelo ha debuttato con Scene da un matrimonio su Canale Cinque nel pomeriggio di sabato 2 ottobre: il programma, criticatissimo in rete perché considerato antiquato, ha strappato uno share tiepido, del 15%.