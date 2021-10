Scene da un Matrimonio, caos: critiche pesanti, salva solo Anna Tatangelo

Scene da un Matrimonio, dopo pochi minuti di messa in onda, è stato letteralmente travolto da una pioggia di critiche sui social. Una miriade di telespettatori si sono riversati su Twitter trovando assolutamente anacronistico e non adatto al pomeriggio del sabato di Canale 5 il programma. Sulla piattaforma dei cinguettii c’è stata una vera e propria cascata di commenti che hanno stroncato sul nascere l’operazione del Biscione di riproporre il format di cui fu indiscusso protagonista Davide Mengacci. Oggi al timone c’è Anna Tatangelo che si è salvata dalla bufera innescatasi in rete. Molti infatti coloro che l’hanno trovata calzante come narratrice dello show. Il problema vero è proprio è il canovaccio e lo stile del factual di Canale Cinque che, in effetti, come sottolineato da svariati utenti, appare anacronistico e con poco appeal.

Di seguito alcuni dei tantissimi commenti a caldo scritti su Twitter che hanno messo alla berlina lo show:

“Bene, ora facciamo che questo programma sia solo uno scherzo e dopo la pubblicità Anna fa un concerto streaming”

“Totalmente anacronistico”

“Qualcosa non mi torna onestamente”

Un programma da Real Time, non Canale5″

“Ma davvero canale 5 pensava di mettere questo programma di domenica pomeriggio? Ok Domenica Live era un fiasco ma questo…”

“Pure Real Time si sarebbe rifiutato di mandare in onda sta roba”

“Per quanto mi riguarda non regge neanche il paragone con Real Time dove si parla di matrimonio con una chiave diversa; è proprio un filmino per gli sposi e i loro parenti”

“Mi spiace per la Tatangelo che si è messa in gioco, ma per il resto un programma vecchio come la Bibbia”

“Io che domani vado al funerale degli #AscoltiTv contando da 0 a 9%”

“Cioè, questa prima serata ottima per La5 doveva essere la domenica di Canale 5 e scontrarsi con la Venier? Sul serio?”

“Un mix tra un programma qualsiasi di Real Time e Temptation senza corna

Nel corso della prima puntata in onda sabato 2 ottobre, Scene da un Matrimonio ha raccontato le nozze di Rosita e Riccardo, due toscani di Castiglioncello, comune in provincia di Livorno. Rosita, prima di conoscere il suo futuro sposo, ha incontrato quella che sarebbe diventata la sua futura suocera.

Quattro anni fa si iscrisse a un corso di estetica e a capo della scuola c’era Laurita, vale a dire la madre di Riccardo. Una donna dal piglio schietto e deciso, forte. Rosita, innamoratasi del compagno attuale, ha inizialmente tenuto segreto il rapporto che è poi successivamente e inevitabilmente venuto a galla.

La storia è stata narrata con i relativi colpi di scena ed è culminata in una proposta di matrimonio spettacolare. Il racconto televisivo ha pure mostrato come l’organizzazione dell’evento nuziale non sia stata affatto una passeggiata, avendo dovuto fare i conti con la pandemia scatenata dal Covid.