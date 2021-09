Anna Tatangelo: “I miei rapporti con Toffanin”. E a Verissimo sbarca Belen

La domenica di Canale Cinque cambia pelle: dopo anni di stile Barbara d’Urso, che a un certo punto ha addirittura avuto circa 5/6 ore di diretta nel dì festivo, ora tocca a Silvia Toffanin e ad Anna Tatangelo. La prima condurrà la versione domenicale di Verissimo (data della prima puntata il 19 settembre, anticipata da quella di sabato 18), la seconda Scene da un matrimonio (slittato al 3 ottobre). Una vera e propria rivoluzione sulla rete ammiraglia del Biscione.

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, l’ex di Gigi D’Alessio, che oggi ha ritrovato amore e felicità tra le braccia di Livio Cori, ha spiegato in che rapporti è con la compagna di Pier Silvio Berlusconi, svelando anche cosa l’ex Letterina di Passaparola le ha scritto in vista del suo debutto alla conduzione di Scene da un matrimonio. “Silvia mi ha mandato un messaggio super carino per augurarmi in bocca al lupo. Ha una grande sensibilità e io vado volentieri ospite da lei perché ha un garbo speciale e le sue domande non sono mai invadenti”, ha raccontato Lady Tata.

Dunque su Canale Cinque le due prossime protagoniste della domenica lavorano di squadra e sono in piena sintonia. Rapporti più che distesi, il che non guasta mai quando si lavora ‘appaiate’. Anna dovrà tirare la volata a Silvia dal 3 ottobre (prima la Toffanin potrà contare sul traino di Amici di Maria De Filippi): Tatangelo, la padrona di casa di Verissimo e inizialmente la moglie di Maurizio Costanzo sono chiamate a fronteggiare una sfida alquanto ardua; vale a dire scalfire la leadership di Mara Venier e Francesca Fialdini, che da tempo, con Domenica In e Da noi… A ruota libera, portano al trionfo sul versante ascolti Rai Uno.

Verissimo apre la nuova stagione con il botto: in arrivo Belen Rodriguez e Ilary Blasi

Tv Sorrisi e Canzoni ha annunciato due ospiti big di Verissimo. Ospiti che si vedranno nel weekend di apertura del programma, quindi tra sabato 18 e domenica 19 settembre. Trattasi di Ilary Blasi (amica di vecchia data di Silvia Toffanin con la quale mosse i primi passi in tv a Passaparola) e di Belen Rodriguez. L’argentina sbarcherà per la prima volta in tv dopo aver dato alla luce Luna Marì, la figlia avuta con Antonino Spinalbese.