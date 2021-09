Anna Tatangelo sostituita da Amici: slitta Scene da un matrimonio

Prime grane per Anna Tatangelo. Il suo nuovo format, Scene da un matrimonio, non partirà più il prossimo 19 settembre come annunciato qualche tempo fa. A comunicarlo Mediaset con una nota stampa. Nel breve comunicato si legge che al fine di realizzare al meglio le puntate della trasmissione l’azienda ha deciso di far slittare il suo esordio sul piccolo schermo.

Dunque il nuovo format pomeridiano di Canale 5 non esordirà più domenica 19 settembre come previsto ma sarà posticipato a domenica 3 ottobre. Al suo posto, nel quadro dell’evoluzione di una giornata editorialmente importante come la domenica, Mediaset ha chiesto al team produttivo di Amici di andare in onda per due settimane non il sabato come di consueto ma la domenica.

La proposta è stata accolta e Mediaset ha pubblicamente ringraziato il team capitanato da Maria De Filippi per la disponibilità. Sabato 18 settembre, quindi, nel pomeriggio di Canale 5 non andrà più in onda Amici – spostato a domenica 19 settembre – ma un titolo delle soap opera attualmente in palinsesto.

Sfida difficile per Mara Venier

Brutta notizia per Mara Venier, che tornerà in onda con la sua Domenica In proprio domenica 19 settembre. La conduttrice Rai dovrà vedersela prima con Amici di Maria De Filippi e poi con Verissimo. Il salotto di Silvia Toffanin raddoppia per la nuova stagione televisiva: andrà in onda sia il sabato pomeriggio sia la domenica pomeriggio.

Una sfida importante per la Toffanin, che ha accettato la proposta del compagno Pier Silvio Berlusconi dopo un “corteggiamento” durato mesi.

Di cosa parla Scene da un matrimonio

Scene da un matrimonio è un format degli Anni Novanta, che trae ispirazione dall’omonimo film di Ingmar Bergam. Il programma segue una coppia di futuri sposi durante le fasi della preparazione del loro matrimonio. Uno dei punti forti della trasmissione è la rappresentazione dello spaccato sociale di provenienza delle famiglie protagoniste.

Scene da un matrimonio è andato in onda su Canale 5 dal 1990 al 1994 con la conduzione di Davide Mengacci. Successivamente è stato trasmesso da Rete 4 fino al 1996. Nel 2012 e nel 2015 è stata proposta una nuova edizione con il titolo di Nuove scene da un matrimonio. È stato uno dei primi docu-reality della tv italiana.