Nuova avventura televisiva per la cantante di Sora, ex compagna storica di Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo torna in tv nelle vesti di conduttrice. La cantante è stata scelta da Mediaset per presentare Scene da un matrimonio. Il programma inizierà il prossimo 12 settembre e andrà in onda ogni domenica pomeriggio. Al momento non è stato ancora ufficializzato l’orario ma dovrebbe andare in onda tra le 14 e le 16, prima di Verissimo che avrà un doppio appuntamento nel weekend.

Scene da un matrimonio è un format degli Anni Novanta, che trae ispirazione dall’omonimo film di Ingmar Bergam. Il programma segue una coppia di futuri sposi durante le fasi della preparazione del loro matrimonio. Uno dei punti forti della trasmissione è la rappresentazione dello spaccato sociale di provenienza delle famiglie protagoniste.

Scene da un matrimonio è andato in onda su Canale 5 dal 1990 al 1994 con la conduzione di Davide Mengacci. Successivamente è stato trasmesso da Rete 4 fino al 1996. Nel 2012 e nel 2015 è stata proposta una nuova edizione con il titolo di Nuove scene da un matrimonio. È stato uno dei primi docu-reality della tv italiana.

Le parole di Anna Tatangelo

In un’intervista a Il Fatto Quotidiano Anna Tatangelo ha anticipato che il suo Scene da un matrimonio non avrà uno studio ma sarà un programma itinerante, che non andrà in onda in diretta. Lady Tata ha precisato che non c’entra nulla con Domenica Live di Barbara d’Urso, che è stato cancellato dai palinsesti di Mediaset.

Anna Tatangelo ha preferito non svelare ulteriori dettagli ma ha chiarito che la trasmissione sarà cucita addosso a lei e alla sua personalità. Una sfida entusiasmante e avvincente, un altro tassello di crescita importante per l’artista, che non ha alcuna intenzione di abbandonare la musica nonostante questa nuova avventura.

Anna Tatangelo conduttrice

Scene da un matrimonio non segna l’esordio da conduttrice di Anna Tatangelo. La cantante classe 1987 può vantare nel suo curriculum anche la conduzione di: Sanremo Top, Playlist Italia, Appuntamenti al buio, Questi siamo noi, Capodanno con Gigi D’Alessio, About Love. L’ex compagna di Gigi D’Alessio si è sempre dimostrata un’artista poliedrica, capace di spaziare in tutti i settori dello spettacolo.