Matano-d’Urso, focus ascolti: Pomeriggio 5 non vince mai, la situazione

Sorride Alberto Matano e ne ha ben donde. Il giornalista in forza alla Rai sta costantemente battendo la concorrenza di Barbara d’Urso che continua a perdere terreno sul fronte share e ascolti. Sono lontanissimi i tempi in cui la conduttrice campana spopolava con Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso. Di quei tre show è rimasta al timone soltanto del primo, che si scontra con La Vita in Diretta. Uno scontro che mostra con evidenza come l’ex mezzo busto del Tg1 sia più incisivo rispetto alla collega.

Numeri alla mano, Matano, da quando ha iniziato la nuova stagione de La Vita in Diretta, non ha mai perso uno scontro con Barbara d’Urso, nonostante Pomeriggio 5 sia cominciato una settimana prima e quindi, teoricamente, aveva il vantaggio di avere sette giorni di messa in onda in più (anzi 8, visto che lunedì 13 settembre, per via di uno sciopero interno alla Rai, La Vita in Diretta ha proposto un ‘Meglio di…’ della stagione precedente).

I dati mostrano inoltre che negli ultimi giorni La Vita in Diretta sta allargando la forbice rispetto a Pomeriggio 5, segno che Matano non solo riesce a fidelizzare il pubblico che lo segue da tempo ma va oltre, facendo nuovi ‘proseliti’. Negli ultimi quattro giorni il talk di Rai Uno ha veleggiato costantemente oltre il 18% di share. Altra musica su Canale 5, dove la creatura della d’Urso non è mai andata sopra il 15% da inizio stagione nella sfida contro La Vita in Diretta.

Unico piccolo exploit si è verificato lunedì 20 settembre, quando Pomeriggio 5 ha segnato il 16% di share. Il motivo è presto detto: su Rai Uno non è andato in onda Matano che ha ceduto il posto a ‘Tutti a scuola’, format pensato per augurare agli studenti un in bocca al lupo per l’inizio del nuovo anno scolastico.

I risultati non entusiasmanti di Pomeriggio 5, aprono un altro tema: l’epoca ‘d’ursiana’ è ormai irreversibilmente sul viale del tramonto? Pare di sì: anche se Mediaset ha imposto un nuovo stile di conduzione a Barbara, più sobrio e meno rumoreggiante, l’emorragia di ascolti – in corso da diversi mesi – che ha colpito i suoi show non si arresta. Di seguito il focus completo sul confronto tra La Vita in Diretta e Pomeriggio 5: