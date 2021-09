Matano boccia Barbara d’Urso: “Non capisco perché rinunciare così”

Continua a far chiacchierare il nuovo Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Addio trash, addio cronaca rosa, gossip e approfondimenti sui reality show: il programma di Canale 5 è tutto concentrato su attualità e cronaca. La brutta copia – per molti – de La vita in diretta di Alberto Matano. Dello stesso parere sembra essere pure l’ex mezzo busto del Tg 1 che dopo aver inviato una frecciatina alla rivale nella prima puntata della nuova edizione della sua trasmissione ha bocciato il cambiamento di Barbarella in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi.

Secondo Alberto Matano Barbara d’Urso ha sbagliato a cambiare il suo Pomeriggio 5 anche se, va precisato, la trasformazione del format è stata fortemente voluto dall’editore Pier Silvio Berlusconi, che ha scelto pure di eliminare dal palinsesto Domenica Live e Live-Non è la d’Urso. Una decisione alla quale la 63enne napoletana si è dovuta adeguare senza battere ciglio (ma pare che in cambio avrà presto uno show in prima serata).

Il presentatore de La vita in diretta ha fatto sapere:

“Barbara d’Urso è riuscita a stabilire un filo diretto con il suo pubblico, fidelizzandolo, perché aveva un suo modo di raccontare i fatti. Un conto sono i contenuti e un conto è lo stile. Lei negli anni ha sempre avuto la sua impronta, che l’ha distinta dalle altre conduttrici, non capisco perché rinunciare a questo”

Come reagirà Carmelita a queste dichiarazioni? Intanto La vita in diretta continua a vincere contro Pomeriggio 5. Quotidianamente Alberto Matano trionfa nella sfida degli ascolti tv. Ogni giorno il programma di informazione di Rai Uno appassiona oltre un milione e mezzo di telespettatori, fino a raggiungere il 16% di share.

Solo il 13% per Barbara d’Urso con un Pomeriggio 5 completamente rivoluzionato, sia nei contenuti sia nell’orario. Tanti hanno apprezzato questo cambiamento mentre altri fan hanno nostalgia della vecchia formula, più lunga e più ricca per quanto riguarda gli argomenti.

Il rapporto tra Matano e Mara Venier

Nell’intervista rilasciata al settimanale Oggi Alberto Matano non ha parlato solo di Barbara d’Urso ma pure del suo rapporto speciale con Mara Venier. I due si sono conosciuti dietro le quinte dei programmi Rai ed è nata subito una grande amicizia.

Alberto Matano ha confidato che con Mara Venier c’è un dato umano di calore e amicizia che li lega profondamente. Un reciproco riconoscimento di quello che sono e di quello che sanno fare. Matano ha ammesso che riconosce i molteplici talenti di zia Mara, tra cui l’empatia, la naturalezza e la simpatia.

Il giornalista 49enne ha inoltre ribadito che Mara Venier ha grande conoscenza del mezzo televisivo e da lei impara sempre qualcosa di nuovo.