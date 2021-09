Barbara d’Urso ha chiuso Pomeriggio 5 con un messaggio diretto a Silvia Toffanin. Qualcuno dirà che non è stato un messaggio personale e che invece era previsto da copione che lanciasse il ritorno di Verissimo, ma ciò non vieta che Barbara ci abbia messo del suo. Il fatto non è passato inosservato perché Silvia Toffanin andrà in onda di domenica al posto della d’Urso: inutile girarci intorno, è così che andrà. Si è parlato per tutta l’estate del possibile non ritorno di Domenica Live. Sebbene Carmelita abbia provato spesso a ridimensionare la notizia, così è stato alla fine.

Domenica Live è finito in panchina, così come Live Non è la d’Urso. Pomeriggio 5 è stato ridotto, al momento, e va in onda per circa un’ora, o qualcosa in meno. Non solo, Mediaset ha spazzato via il salottino in cui si parlava di gossip e volavano stracci di ogni colore per fare spazio a un tavolo di analisti, come li chiama la d’Urso. Adesso sono giornalisti e altri volti tv a scambiarsi opinioni sui fatti di cronaca e ad arricchire la seconda parte del contenitore pomeridiano di Canale 5.

Insomma, un vero e proprio ridimensionamento per Barbara d’Urso che, almeno sullo schermo, non ha lasciato trapelare alcun tipo di delusione o amarezza per quanto accaduto. Ha dimostrato fair play anche oggi, ricordando al pubblico l’appuntamento con Verissimo, che torna in onda domani. Silvia Toffanin raddoppia con Verissimo però, andrà in onda anche domenica dopo la prima puntata di Amici – qui le anticipazioni sul talent -. Barbara ha augurato in bocca al lupo alla Toffanin:

“Voglio ricordarvi che da sabato, quindi da domani, torna Verissimo e sarà in onda anche domenica dopo Amici. Quindi in bocca al lupo con il cuore da parte mia a Silvia Toffanin, che sapete è alla guida di questo programma”

Queste le parole pronunciate al termine di Pomeriggio 5 oggi. Forse Barbara si è lasciata tradire leggermente, ma davvero poco poco, dal suo stato d’animo. Non mancava il sorriso, ma osservando meglio c’era un velo sottilissimo di malinconia per aver perso uno dei suoi giorni preferiti per far compagnia al pubblico. Ma d’altronde ci sta provare questo sentimento dopo essere andati in onda per tantissimi anni nella domenica pomeriggio di Canale 5. Non sarebbe normale il contrario, molto probabilmente.