Le anticipazioni di Amici 21 della puntata di domenica 19 settembre sono già ricchi di nomi di nuovi allievi. Li conosceremo tutti e meglio quando la puntata andrà in onda, ma dalla registrazione di oggi ne sono già saltati fuori alcuni. Soprattutto quelli noti, altri invece sono stati intuiti dal Web osservando le loro mosse sui social. Sarà una puntata ricca di ospiti, chissà se perché sarà la prima o è tutto dovuto al fatto che Maria De Filippi ha accettato di andare in onda di domenica. La puntata che normalmente va in onda di sabato slitterà per due settimane alla domenica, infatti, per colmare l’assenza di Scene da un matrimonio, che partirà in ritardo.

Che sia stato uno o l’altro il motivo, il pubblico apprezzerà la presenza degli ospiti della prima puntata di Amici 21. Ci saranno sia ex allievi sia altri volti noti della televisione, della radio e della musica. Le anticipazioni di domenica 19 settembre rivelate dalla pagina Amici News e dal Vicolo delle News hanno svelato che dietro ogni banco ci sarà un personaggio famoso. Quando l’allievo che lo conquista sceglie dove sedersi, il Vip si alza. Come è successo l’anno scorso, quando sono tornate le vecchie glorie del talent in occasione dei vent’anni di Amici.

Ospiti Aka7even, Deddy e Alessandro che pare non si esibiranno, ma faranno solo presenza. Ci sarà naturalmente anche Giulia Stabile, che ripartirà dal banco come vincitrice della passata edizione. Tra i nomi spuntati come ospiti ci sono Gerry Scotti, Tommaso Paradiso, Raoul Bova, Roberto Baggio, Eleonora Abbagnato, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni, Linus e Filippo Magnini.

Come lo scorso anno, ogni professore di Amici 21 sceglierà i suoi allievi col meccanismo delle leve. Confermato il passaggio di Lorella Cuccarini al canto e l’arrivo di Raimondo Todaro come prof di ballo. I banchi della nuova edizione sono quattordici. Al momento pare ne siano stati assegnati solo dodici, altri sono in sospeso. Non ci sarà, a quanto pare, il ritorno di Elisabetta Ivankovich: aveva accettato di tornare, ma deve aver cambiato idea. Su Twitter qualcuno ha fatto il nome di Roshelle, ex concorrente di X Factor, ma potrebbe trattarsi di una notizia fake.

Tra i nuovi allievi di Amici c’è anche il figlio di Gigi D’Alessio! Si chiama Luca, è il minore dei tre nati dal matrimonio con l’ex moglie Carmela. Si fa chiamare LDA e ha già pubblicato un singolo dal titolo Vivimi. A sceglierlo sarà la Cuccarini. Un banco andrà a un ragazzo di nome Alex, scelto da Rudy Zerbi. La Celentano quest’anno sceglierà subito la sua allieva: si chiama Carola. Todaro comincerà da Serena la sua avventura, mentre Anna Pettinelli assegnerà il banco a Inder e Cristian. Altri nomi saltato fuori sono Albe, Nicol e Flaza.

Per terminare le anticipazioni sulla prima puntata di Amici 21, ci sarà un omaggio a Michele Merlo: i ballerini professionisti lo ricorderanno con una coreografia.