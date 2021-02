Amici, Elisabetta dopo sostituzione: pronta a tornare la prossima edizione!

Elisabetta Ivankovich dopo la sostituzione ad Amici si è raccontata a Radio Smeraldo oggi. La cantante ha raccontato come è nata la sua passione per la musica, che ha da sempre sin dalla nascita, e poi ha parlato della sua esperienza nella scuola di Maria De Filippi. Un’esperienza che è durata poco nella 20esima edizione, ma che è stata solo messa in pausa. Arisa ha sostituito Elisabetta con Gaia, ma con la promessa di darle subito un banco per l’anno prossimo. Non ritroverà però i compagni a cui si è molto affezionata, tra tutti in particolar modo Enula, Ibla e Evandro. Enula è stata la persona che più di tutte è riuscita a mettere subito a suo agio Elisabetta ad Amici, anche grazie al fatto che erano compagne di stanza. Inoltre Enula ha dimostrato spesso di avere un animo gentile, quindi i fan possono comprendere facilmente queste parole di affetto.

Ma torniamo a Elisabetta, che è comunque molto felice di questa esperienza. Il suo racconto oggi è cominciato con la sfida che le ha permesso di conquistare un banco. Cosa le ha permesso di vincere la sfida contro Arianna ed entrare nella scuola, secondo lei? La cantante non sa darsi una risposta precisa, ma potrebbe essere stata la cover di Torna a casa dei Maneskin, che lei e Arianna hanno interpretato in modo molto diverso. Una settimana molto intensa nella scuola per Elisabetta, poi la decisione di Arisa: la sostituzione, uno strumento a disposizione dei professori in questa edizione. “Ha creduto nel mio talento volendomi nella prossima edizione”, ha detto Elisabetta sull’insegnante.

Come ha reagito Elisabetta alla sostituzione? Pare se lo aspettasse, questo ha rivelato oggi. Purtroppo non sono mancate sensazioni non tanto piacevoli: “Mi sentivo sconfitta, perché sono stata una settimana e volevo farmi conoscere un po’ di più. […] Ero sconfitta a livello personale”. Naturalmente Elisabetta ha rispettato la scelta di Arisa e la rispetta tutt’oggi. Ha visto nel suo gesto tanto affetto: non l’ha ritenuta pronta per quest’anno, ma crede nel suo talento. Insomma la prima allieva della prossima edizione ha deciso di vedere il lato positivo di questa esperienza. E adesso ha intenzione di concentrarsi per la prossima edizione. Elisabetta Ivankovich tornerà ad Amici 21 e ha intenzione di tornare più forte di prima:

“Una salita immensa di lavoro, devo mettere tutto il cuore e tutta la voglia che ho di imparare. Continuare a studiare, a prendere lezioni di canto e di pianoforte. A lavorare sugli inediti e su tutto ciò che mi permette di entrare più forte e più determinata. All’altezza della scuola, con più determinazione”

Ha voglia di essere protagonista nella prossima edizione di Amici, lavorando duro nei prossimi mesi ed entrando nella scuola con una forte determinazione e molta più consapevolezza. Vuole perfezionare la tecnica e crescere anche a livello personale. Insomma, Elisabetta Ivankovich tornerà nella prossima edizione di Amici pronta a lottare per la vittoria!