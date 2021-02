Amici di Maria De Filippi, Elisabetta eliminata ma con riserva: la promessa

Arisa ha deciso di sostituire la sua allieva, che non aveva scelto in prima persona, per avere in squadra una nuova cantante vista ai casting

Elisabetta Ivankovich è stata eliminata ad Amici 20. La cantante è entrata nella scuola solo pochi giorni fa, per la precisione nell’ultima puntata del sabato di gennaio, ma ha già dovuto fare i bagagli e lasciare la casetta. Forse la cantante avvertiva già questa strana sensazione, perché ha reagito sportivamente alla sostituzione di Arisa. Proprio così, non ci sono state sfide ma Elisabetta ha dovuto lasciare il suo posto a un’altra cantante. Nel daytime dei giorni scorsi proprio gli allievi hanno visto i casting di Gaia, una cantante evidentemente molto preparata. Immaginavano quindi che ci sarebbe stata una sfida, ma non immaginavano invece che ci sarebbe stata una sostituzione.

Invece Arisa nel daytime di oggi ha fatto recapitare una busta rossa a Elisabetta per comunicarle la sostituzione. L’insegnante comunque è stata chiara nelle sue motivazioni: pensa che Elisabetta non sia ancora pronta e c’è poco tempo prima del Serale di Amici 20 – qui le prime indiscrezioni -. Arisa infatti dovrà partecipare anche al Festival di Sanremo, per cui ha ancora meno tempo da dedicare ai suoi allievi. Ha preferito quindi dare il banco a una cantante più preparata e che necessita di meno studio in vista del Serale. Tuttavia Arisa ha dimostrato di credere in Elisabetta: tornerà nella prossima edizione di Amici. Questa è la promessa fatta all’allieva, una promessa già mantenuta.

Arisa infatti ha chiesto alla produzione che la cantante avesse già un banco nella prossima edizione del programma. Anche nel caso in cui lei non dovesse esserci come professoressa, Elisabetta avrà il suo posto nella scuola. E pare che la produzione abbia già accettato questa richiesta, come Arisa ha precisato nella lettera. Quest’anno però Elisabetta ha dovuto fare subito la valigia e lasciare il suo posto alla nuova cantante Gaia. Arisa ha chiesto una sostituzione per un’allieva che comunque non aveva scelto. Era stato infatti Rudy Zerbi a mettere in sfida Elisabetta contro Arianna, certo che sarebbe stata un’allieva gradita dalla sua collega.

Evidentemente dopo le prime lezioni Arisa ha valutato Elisabetta ancora non molto pronta per il Serale. E dato che ha un talento da coltivare ma richiede più tempo nella scuola allora tornerà l’anno prossimo. A inizio programma. Insomma, Elisabetta è la prima allieva della prossima edizione di Amici. D’altronde non c’è motivo di dubitare che la produzione manterrà la promessa. Anche in altre edizioni alcuni allievi sono usciti prima del Serale ma con un banco assicurato nell’edizione successiva. Pensiamo per esempio a Ruben, ma anche a Miguel: il primo si era ripresentato, il secondo no.