Amici 20, Serena e Gaia nuove allieve: Arisa fa una sostituzione

Serena e Gaia sono le nuove allieve di Amici 20. Questa settimana hanno scelto di annunciare questi due ingressi nel corso del daytime, senza aspettare la puntata, che verrà registrata oggi. La nuova ballerina si è presentata al pubblico già nella puntata di sabato scorso, per cui i fan la conoscono già. Si è prima parlato di sfida, poi Alessandra Celentano ha chiesto un banco in più salvo poi tornare sulla sfida. Così in settimana Martina e Rosa si sono preparate duramente per affrontare una sfida a tre, ripetendosi che l’eliminata sarebbe stata di sicuro una di loro due. Insomma, le due allieve erano certe che Serena sarebbe entrata e che poi se la sarebbero giocata loro due. Come è successo tra Kika e Arianna, insomma.

Nel daytime di oggi invece la Celentano ha fatto trovare a Serena la sua felpa. Ha chiesto di fare lezione con lei e dopo una prova le ha chiesto di prenderle qualcosa sulla sedia. Sotto questo qualcosa c’era proprio la felpa. Serena lì per lì non aveva visto la maglia, quindi la Celentano gliel’ha fatta notare. La nuova ballerina di Amici 20 era ovviamente felicissima. Ha detto che per lei si realizza un sogno, ma Alessandra le ha spiegato che è solo merito del suo talento e del suo impegno se è riuscita a ottenerla.

“Quella è tua, coccolatela mettitela”, le ha detto con molta dolcezza la Celentano. Serena l’ha ringraziata, ma l’insegnante ha detto che non doveva ringraziare lei. “Ovviamente la sfida non la farai più”, ha sottolineato la maestra, che però era certa che Serena avrebbe vinto il confronto con Martina e Rosa. La Celentano ha apprezzato molto il modo di lavorare in sala di Serena e per questo ha deciso di optare per il nuovo banco e non più per la sfida. Tornata in casetta con la felpa, Serena ha ricevuto l’applauso di tutti i suoi nuovi compagni di classe. Rosa e Martina hanno reagito con molta ironia, e di sicuro hanno tirato un sospiro di sollievo visto che non rischiano più l’eliminazione.

Chi invece è uscita su due piedi è Elisabetta. Arisa, col suo nuovo look, ha deciso di fare una sostituzione e prendere in squadra Gaia, una sfidante vista ai casting in settimana. Non era stata Arisa a scegliere Elisabetta, ma Rudy Zerbi che l’aveva messa in sfida contro Arianna. Arisa in Gaia ha visto una preparazione maggiore e per questo ha deciso di sostituire Elisabetta, in vista del Serale che si avvicina. Quindi ha chiamato la ragazza in sala prove e dopo una esibizione le ha dato la felpa. Quindi Gaia è una nuova cantante di Amici 20.