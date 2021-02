Arisa stravolge il look in vista di Sanremo: la cantante irriconoscibile (foto)

Arisa ha cambiato look prima di Sanremo 2021. La cantante sarà in gara con il brano Potevi fare di più e in vista della chiacchierata edizione del festival ha deciso di stravolgere il suo look. Ha cambiato di nuovo taglio di capelli, ma non solo. Arisa già in passato ha abituato i suoi fan a continui cambiamenti, per cui non è nulla di nuovo. Ma forse è proprio perché lei è solita cambiare taglio di capelli che adesso i fan sono sempre super attenti e interessati ai suoi look. Cosa avrà fatto adesso Arisa? Dopo aver cominciato l’avventura ad Amici di Maria De Filippi con un caschetto, adesso è tornata al capello lungo, già sfoggiato in passato.

La cantante non solo portava un caschetto molto alla moda, ma ha anche aggiunto delle ciocche di capelli colorate. Cambiando anche colore ogni tanto. Adesso ha tolto queste extension corte e ne ha messe altre lunghe. Anche prima infatti pare portasse delle extension, perché dalla foto che ha postato nelle stories in preparazione del cambio look ha dei capelli cortissimi. Adesso si presenterà nello studio di Amici 20 per la nuova registrazione con i capelli lunghi. Molto lunghi!

Arisa ha messo delle extension lunghe, molto sotto le spalle, ma di certo non lunghissime. Insomma, metà schiena più o meno. Non ha postato delle foto del risultato finito, ma ha messo diversi video mentre le venivano applicate le extension e mentre il parrucchiere le sistemava il taglio. Capelli lisci e lunghi, ma non è l’unico cambiamento che hanno notato i fan. Arisa infatti ha mostrato una manicure che fino a oggi non aveva!

Non sono passate inosservate le unghie lunghe alle mani infatti. Smalto rosso, per cui era difficile non notarle. Una Arisa diversa e nuova che si prepara a salire sul palco dell’Ariston anche quest’anno. Magari per l’occasione cambierà ancora una volta look, taglierà i capelli un po’ oppure farà un taglio scalato. Oppure manterrà i capelli lunghi che permettono anche di fare delle acconciature particolari. A Sanremo è concesso osare, d’altronde.