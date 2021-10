Ascolti tv di ieri: altro incubo per Star in the Star, bene Fino all’ultimo battito

Altra serata da incubo per Canale Cinque: Star in the Star scende sotto l’11% di share, facendo registrare il 10.6% nella terza puntata. Va decisamente meglio alla fiction di Rai Uno, Fino all’ultimo battito, con protagonista Marco Bocci. Come già capitato la scorsa settimana, il prodotto della rete ammiraglia della tv di stato doppia negli ascolti assoluti la trasmissione timonata da Ilary Blasi. Da segnalare l’exploit di Corrado Formigli che con il suo Piazza Pulita su La7 ha interessato più di un milione di utenti.

Rai 1: Fino all’ultimo battito ha raccolto 3.620.000 spettatori, pari a uno share del 18.8%.

Rai 2: Con Air ha interessato 946.000 spettatori (4.6%).

Rai 3: Lui è peggio di me ha catturato l’attenzione di 803.000 spettatori (3.8%).

Rete 4: Dritto e rovescio è stato visto da 853.000 spettatori (5.6%).

Canale 5: Star is the Star ha convinto 1.880.000 spettatori (10.6%).

Italia 1: Chicago Med ha intrattenuto 940.000 spettatori (4.8%).

La7: Piazza Pulita di Corrado Formigli ha incollato innanzi al teleschermo 1.042.000 spettatori (6.6%).

Tv8: l’incontro di Europa League Lazio – Lokomotiv Mosca ha raccolto 855.000 spettatori (3.9%).

Nove: Il Contadino Cerca Moglie ha convinto 488.000 spettatori (2.3%).

Ascolti tv giovedì 30 settembre: Access Prime Time

Rai1: Soliti Ignoti – Il Ritorno ha totalizzato un ascolto di 4.553.000 spettatori (19.6%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.681.000 spettatori (15.9%).

Ascolti del pomeriggio di giovedì 30 settembre 2021

Rai 1: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.540.000 spettatori (12.7%) .

Rai 1: Il paradiso delle signore ha convinto 1.720.000 spettatori (18.1%).

Rai 1: La Vita in Diretta ha raccolto 1.785.000 spettatori (18.2%).

Rai 2: Detto Fatto ha conquistato 423.000 spettatori (4.4%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.570.000spettatori (18.6%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.452.000 spettatori (18.6%).

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto l’attenzione di 2.605.000 spettatori (23%).

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha raccolto 1.737.000 spettatori (18.6%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.434.000 spettatori (15.9%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.111.000 spettatori (11%).

Ascolti della mattina di giovedì 30 settembre 2021