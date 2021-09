Amedeo Goria di nuovo papà a 67 anni? La fidanzata sarebbe incinta

Scoop su Amedeo Goria. L’ex marito di Maria Teresa Ruta potrebbe diventare padre per la terza volta all’età di 67 anni. A riportare la piccante indiscrezione è Fanpage, che ha condiviso alcune foto di Vera Miales – l’attuale fidanzata dell’ex giornalista sportivo – mentre passeggia con un pancino assai sospetto.

Fasciata in un aderente abito bianco la compagna di Amedeo Goria mostra le rotondità tipiche della gravidanza. Nello specifico si nota una lieve rotondità all’altezza del basso ventre che, a un primo sguardo, sembra suggerire che la moldava stia nascondendo un dolce segreto.

Fonti vicine alla modella hanno fatto sapere a Fanpage.it che di recente Vera Miales sarebbe apparsa preoccupata davanti all’ipotesi che possa concretizzarsi una gravidanza. Contattata dalla redazione la giovane ha preferito non rilasciare alcun commento a riguardo, trincerandosi dietro il classico “no comment”.

Amedeo Goria non vuole altri figli

La scorsa estate Vera Miales aveva parlato della possibilità di avere figli con Amedeo Goria. A causa di un ritardo la 36enne aveva spiegato di aver affrontato la questione con l’ex giornalista sportivo. Quest’ultimo si era detto contrario ad allargare la famiglia data l’età ma Vera aveva precisato di essere contraria all’aborto. La Miales è davvero incinta oppure no? In tal caso Goria sarebbe all’oscuro di tutto visto che da circa due settimane è rinchiuso al Grande Fratello Vip, dove è uno dei protagonisti della sesta edizione.

Chi è la fidanzata di Amedeo Goria

Vera Miales ha 36 anni ed è diventata nota agli appassionati di gossip per via della sua relazione con Amedeo Goria, che va avanti da qualche mese. Vera lavora saltuariamente come modella ma ogni mattina si alza alle sei per andare a lavorare nel bar-tabaccheria che gestisce insieme alla madre.La Miales non è mai stata sposata e non ha figli.

Goria ha confidato che la passione tra i due è alle stelle tanto da fare l’amore pure cinque volte al giorno. Amedeo è padre di Guenda e Gian Amedeo, entrambi avuti dall’ex moglie Maria Teresa Ruta. I due sono stati sposati dal 1987 al 2004: il matrimonio è finito a causa dei continui tradimenti del cronista.