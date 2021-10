Tina Cipollari: “Sono di nuovo fidanzata”, la richiesta a Maria fa impazzire

Tina Cipollari ha ritrovato l’amore? Sembra proprio di sì, almeno secondo quanto dichiara lei stessa a Uomini e Donne. Durante un litigio con Gemma Galgani, l’opinionista si lascia andare e fa l’annuncio. La dama torinese non crede alle sue parole, ma lei appare davvero convinta. Mostrandosi seria, chiede inizialmente a Maria De Filippi se può annunciare la notizia in studio. Dopo di che, afferma che la sua vita sentimentale “va benissimo”, in quanto si è fidanzata.

Archiviata la relazione con Vincenzo, pare che Tina abbia ritrovato il sorriso a fianco di un altro uomo. Discutendo con Gemma, sottolinea che la loro storia si è conclusa da parecchio tempo. “Io, nel frattempo, mi sto rifacendo una vita con un altro uomo”, continua la Cipollari. Ed ecco che arriva la richiesta che non verrà sicuramente dimenticata dal pubblico. Scendendo nel dettaglio, l’opinionista ha chiesto di poter presentare il suo nuovo fidanzato in studio.

A questo punto, Gemma fa presente che potrebbe trovare un attore e portarlo sotto i riflettori. Ma i telespettatori la pensano in modo diverso. Infatti, sono tanti coloro che accolgono con felicità l’annuncio di Tina sulla sua vita sentimentale. In molti sperano davvero di conoscere il nuovo fidanzato proprio in una delle puntate del programma. C’è chi esulta all’idea di poter vedere la dolce metà della Cipollari in studio.

La lite con la Galgani, intanto, va avanti. Questa volta, prende inizio nel momento in cui Tina fa sapere a Isabella Ricci di aver incontrato casualmente Giorgio Manetti. Quest’ultimo le avrebbe palesato il suo apprezzamento nei confronti della dama. Gemma non crede che questo sia vero ed è certa che la Cipollari si stia inventando tale storia per infastidirla.

Di recente, Giorgio ha espresso bellissime parole su Isabella, sebbene abbia precisato che non farà ritorno nella trasmissione per cercare l’amore. Ed ecco che, per difendersi, Gemma accusa Tina di avere avuto anche lei tante relazioni.

“Io nella mia vita non non ho avuto tante storie. Non sono state avventurette, sono durate anni. Non sono una donna di un’avventura”

La lite, ovviamente, continua fino a quando Maria De Filippi decide di cambiare completamente argomento. A questo punto, Tina fa sapere che sta uscendo dallo studio, come fa solitamente, per poi rientrare poco dopo.

Proprio oggi è uscita la nuova intervista di Ida Platano, la quale ammette che, durante un loro scontro, stava per lasciare lo studio!